Coca Zero Pinguini Tattici Nucleari testo e significato canzone

I Pinguini Tattici Nucleari tornano con Coca zero il testo più folle e diverso della discografia della band bergamasca

L’annuncio di Coca zero su Instagram da parte dei Pinguini Tattici Nucleari ha sicuramente incendiato l’attesa per il nuovo singolo della band bergamasca. Questo perché, stando alla presentazione del brano, il singolo in questione è il più folle e diverso che il gruppo abbia mai realizzato. Impossibile, dunque, non attendere con ansia la canzone, nuovo step dello straordinario percorso artistico che stanno compiendo i Pinguini Tattici Nucleari. Dalla partecipazione a Sanremo, vero e proprio trampolino di lancio per i bergamaschi, la band ha compiuto passi da gigante e dopo una grandissima estate e il successo dell’ultimo album, con singoli come Ricordi capaci di ottenere la certificazione di triplo disco di platino, è pronta a tornare con questa nuovissima canzone. Coca zero è una canzone che parla di cambiamento, Riccardo Zanotti, frontman del gruppo, ha rivelato che l’ispirazione gli è venuta dal fatto che è sempre stato abituato a bere la coca cola normale, ma poi è passato alla zero e ciò gli ha indotto una riflessione su come le cose mutino e cambino pelle. Così, i Pinguini Tattici Nucleari in Coca zero si concentrano sul tempo che passa, sul rapporto tra passato e futuro, ma anche sul progresso e sul suo contrario. Tutto è visto in un’ottica universale, assumendo dei contorni quasi sociologi, mantenendo sempre lo stile energico e fresco che contraddistingue la produzione della band bergamasca.

Coca zero Pinguini Tattici Nucleari testo

Signora mia che cosa vuole che le dica suo nipote

e la sua amica hanno fatto coming out

son pan mica pan per focaccia e per quanto a lei non piaccia

qui si pone un aut aut

Il lume della ragione s’incendia

se il boomer non dà ragione al millenial

e muore chi non si adegua

Alzi la testa tipo la giraffa di Lamarck

e si lamenti che viviamo in una società

toglieranno Gesù dalla parete mentre

lei rimpiange di quando c’era lui

L’inno di Mameli si canterà in inglese

Nel paese pure al bar si parlerà di gender fluid

Signora mia, tutto cambia e lei sta dietro

Chissà per quanto reggerà la legge di Pareto

Signora mia, la vedo alzare gli occhi al cielo

Non si ordina più Coca cola, solo Coca zero

Coca zero

Coca zero

Coca zero

Coca zero

Signora mia se non basta la pensione

con un poco di passione si può sbancare su O******s

Il ghiaccio scioglie ma il bicchiere è mezzo pieno

oggi non festeggeremo con la pizza in Supercar

e ieri hai visto una frase intelligente su Facebook

si diceva che le giacche e le cravatte fan più fanno dei tattoo

Bho, non lo so

Sarà che è un po’ di tempo che fan più casino i papillon

toglieranno Gesù dalla parete mentre

lei rimpiange c’era lui

L’inno di Mameli si canterà in inglese

nel paese pure al bar si parlerà di gender fluid

Signora mia, ogni mito c’ha il suo Me Too

Ma non si arresta l’ordine che si è costituito

Signora mia la vedo alzare gli occhi al cielo

Non si ordina più Coca cola, solo Coca zero

Coca zero

Coca zero

Coca zero

Coca zero

Dopo l’ebrezza di giocare a Need for Speed

Vedrà che suo nipote torna a casa e poi le insegna a far lo Spid

L’Italia è tutta qui

un paese di vecchi difetti che fan pace

con sensi di colpa giovani

C’è chi alla fama domani preferirebbe del cash oggi

chi per un ideale fa la fine di Khashoggi

Ma tu mi raccomando dai del lei a chi non conosci

e cerca l’oro alla fine di ogni rainbow washing

Coca zero

Il mondo non ti aspetta

Coca zero

Lui gira ruota e cambia

Coca zero

Chi urla alla marchetta

Coca zero

È il primo che poi canta

Coca zero

Coca zero

Coca zero

Coca zero

Zero

Coca zero

Coca zero

Coca zero