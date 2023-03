Marco Masini capelli artificiali: quanto costa il trattamento

Marco Masini ha dichiarato di aver rinfoltito i capelli con ciocche giapponesi, un metodo innovativo che costa una cifra blu

Non può che salire la curiosità da parte dei fan più affezionati su quanto costa il rinfoltimento di capelli finti fatto da Marco Masini per contrastare la calvizie. In un’intervista al Corriere della Sera il noto cantante ha spaziato sui punti cardine della sua vita e carriera, dai successi al dramma della sfortuna, una calunnia costata cara che l’ha portato per anni lontano dalle scene musicali. Un aneddoto però non ancora rivelato riguarda i capelli della voce di T’innamorerai. A causa di un elmetto troppo stretto quando faceva il VAM (Vigilanza Aereonautica) a Marco Masini sono iniziati a cadere i capelli e così grazie alla tecnologia è ricorso ad un trattamento particolare, non un trapianto come affermato dallo stesso artista ma un rinfoltimento con la scelta delle ciocche rigorosamente giapponesi. Il cantante non è andato nel dettaglio ma è molto famoso in Giappone il metodo MIRAI che potrebbe essere a questo punto il trattamento utilizzato dal vincitore del Festival di Sanremo nel 2004 con L’uomo volante. Il metodo MIRAI è eseguito presso la Shinwa Clinic ed è un acronimo che sta per Minimum Invasive and Rapid Improvement (poco invasivo e rapido sviluppo). Le sue caratteristiche è che riduce al minimo il dolore e il gonfiore postoperatorio, inoltre impone meno carico che ti porta a capelli più pieni e spessi. Vengono selezionati i follicoli piliferi adatti e vengono raccolti gli innesti necessari, viene così determinato l’angolo di crescita dei nuovi capelli. Il costo di base di capelli finti di Marco Masini potrebbe aggirarsi attorno ai 1500 euro come costo base e c’è poi da calcolare 10 euro a follicolo innestato.

Marco Masini e il dramma capelli

La differenza con il trapianto è in realtà solo una questione di tecnica di applicazione perché anche i prezzi di quest’ultimo restano comunque alti. In Italia il costo medio per una simile scelta per combattere le calvizie si aggira attorno ai 3000 euro se si punta a circa 1000 innesti ovviamente più si sale con le “ciocche” da trapiantare più il prezzo cresce ed è direttamente proporzionale alle necessità di chi vuole una chioma nuova di zecca. Marco Masini nella sua intervista ha raccontato che a 19 anni era calvo perché i capelli sono iniziati a cadere da giovanissimo, in realtà già nel 2010 aveva parlato di questa curiosità che riguarda la sua vita privata. Data l’età aveva già iniziato a soffrire per questo suo problema man mano che si allargava le calvizie ed era diventato anche un motivo di vergogna quando doveva confrontarsi come artista sul palco in una gara o magari ad un appuntamento con una bella ragazza. La sua patologia era l’alopecia all’Ippocrate con la tipica chierica al centro, inizialmente Marco Masini aveva intenzione di rasarsi per emulare in qualche modo il look di Bruce Willis ma non rimase convinto di questa scelta, rifiutò così sia il trapianto che il parrucchino puntando sul rinfoltimento giapponese di capelli artificiali. Marco Masini ha effettuato l’innesto dei capelli artificiali presso lo specialista italiano Raffaele Fusco.