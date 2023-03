Mon Amour Annalisa testo e significato canzone

Dopo il grande successo di Bellissima Annalisa torna col nuovo singolo Mon Amour: il testo e il significato della canzone

È pronta a prendersi nuovamente la scena Annalisa, che dopo lo straordinario successo di Bellissima torna in scena con Mon Amour, nuovo singolo della cantante ligure. Il brano porta la firma di Davide Simonetta e Paolo Antonacci, con la produzione di Zef, e l’artista originaria di Savona ha già infiammato l’attesa pubblicando un’anteprima della canzone sui social e anticipandone il significato. L’ex alunna di Amici, infatti, ha presentato Mon Amour come un inno alla rinascita, una canzone che parla di quanto, nella vita, sia spesso difficile ripartire, perché per farlo bisogna trovare il momento giusto e nell’attesa si rimane in una sorta di limbo. Mon Amour parla proprio di questo limbo, di questa situazione a metà tra la rinascita e l’attesa, dove le sensazioni possono essere forti e amplificate. Annalisa, nel presentare Mon Amour, si è presentata in una veste completamente inedita, con un caschetto scuro e un curioso bridge, il piercing nella parte alta del naso, tra gli occhi, che offre una visione sicuramente inedita dalla cantante. La voce ligure vuole continuare a infrangere record dopo il doppio platino ottenuto con Bellissima e Mon Amour promette di essere una canzone destinata davvero a dominare la scena nelle prossime settimane, con il suo ritmo estremamente energico

Mon Amour Annalisa testo

Quindi ci piacciamo oppure no

Sangue nella dance floor

Ci ballerò anche se soltanto un altro stupido

sexy boy sexy boy

Io ci sto e domani non lavoro quindi uh

Ce ne stiamo distesi ah

Con i soldi già spesi uh

Colazioni francesi ah

Con gli avanzi di ieri

Se non lo facciamo me lo immagino

Dovrei non dovrei dirti che

Ho visto lei che bacia lui che bacia lei che bacia me

Mon amour

Amour

A chi baci tu

Io farò la strage stasera

Ballo tra lampade a sfera

A lei piaci

Sia a lei che a te

Ho visto lei che bacia lui che bacia lei che bacia me

Mon amour

Amour

ma chi baci tu

Disperata e anche leggera

Vengo per rubarti la scena

Ehi garcon ho un’idea

Na na na na na

Lei un movimento tecnico

Lui un sorso con l’arsenico

Io rimango sola come minimo

Sexy boy sexy boy

Allora io ci sto

E domani non lavoro quindi

Uh, ce ne stiamo distesi

Ah, sopra soldi già spesi

Uh, colazioni francesi

Ah, con gli avanzi di ieri

Se non lo facciamo me lo immagino

Dovrei, non dovrei dirti che

Ho visto lei che bacia lui

Che bacia lei che bacia me

Mon amour

amour

Ma chi baci tu?

lo farò una strage stasera

Ballo tra le lampade a sfera

E lei piace sia a me che a te

Ho visto lei che bacia lui

Che bacia lei che bacia me

Mon amour

amour

Ma chi baci tu?

Disperata e anche leggera

Vengo per rubarti la scena

Ehi garcon ho un’idea

Ho visto lei che bacia lui lei che bacia lui

lei che bacia lui lei che bacia lui

Dovrei, non dovrei dirti che

Ho visto lei che bacia lui

Che bacia lei che bacia me

Mon amour

amour

Ma chi baci tu?

lo farò una strage stasera

Ballo tra le lampade a sfera

E lei piace sia a me che a te

Ho visto lei che bacia lui

Che bacia lei che bacia me

Mon amour

amour

Ma chi baci tu?

Disperata e anche leggera

Vengo per rubarti la scena

Ehi garcon ho un’idea