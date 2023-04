Massimo Ambrosini moglie e figli chi è Paola

La famiglia di Massimo Ambrosini, moglie e figli dell’ex capitano del Milan: la storia d’amore con Paola Angelini

Massimo Ambrosini, 45 anni, è un ex calciatore di ruolo centrocampista, noto soprattutto per aver giocato con la maglia del Milan, del quale è stato capitano (primo nella storia dei rossoneri ad aver sollevato la Coppa Campioni d’Italia in campo). Ancora oggi molto amato, è seguito su Instagram da 188mila follower. Massimo Ambrosini si è ritirato nel 2014 e la sua ultima squadra è stata la Fiorentina, per poi diventare un dirigente sportivo e in seguito un commentatore. Ha collaborato inizialmente con Sky Sport, per poi cambiare azienda quando gli accordi commerciali sono mutati, traslocando a DAZN dove si occupa di commento tecnico durante le dirette della serie A. Piccola curiosità: Massimo Ambrosini ha esordito come “attore”, recitando nel film Eccezzziunale… veramente – Capitolo secondo… me, al fianco di Diego Abatantuono. La moglie dell’ex capitano del Milan è Paola Angelini, madre dei suoi tre figli, il cui primogenito si chiama Federico. Di lei sappiamo che in passato lavorava come modella. Nel 2014, quando la coppia si è nuovamente sposata, lei era incinta della sua secondogenita, Angelica. Nel 2020, invece, ha sfoggiato il pancione per il suo terzogenito, Alessandro. Il figlio di Ambrosini soffre di una malattia incurabile, che ha di recente spinto l’ex calciatore a lanciare un messaggio social per ispirare la gente a donare per la ricerca. A questo scopo ha deciso di partecipare alla maratona di Milano, in programma per domenica 2 aprile. Divenuto un corridore dopo l’addio al calcio giocato a livello professionistico, lo storico capitano del Milan ha deciso di impegnarsi in questa iniziativa al fianco di sua moglie Paola e alcuni ex compagni di squadra.

Massimo Ambrosini e Paola storia d’amore

C’è stato un solo grande amore nella vita di Massimo Ambrosini, prima della nascita dei suoi figli. Si tratta di sua moglie, la splendida Paola Angelini. L’ex calciatore del Milan, tra le altre squadre, è così innamorato di lei da averla sposata per ben due volte, così da poter avere le nozze da sogno che lei meritava, celebrando il loro amore dinanzi ad amici e parenti. Il 2009 è stato un anno davvero speciale per l’ex centrocampista, dentro e fuori dal campo di calcio. Proprio in quella stagione, infatti, è diventato il capitano del Milan dopo l’addio della bandiera Paolo Maldini. Il cambiamento più importante nella sua vita, però, è stato senza dubbio quello sul fronte privato. Nel 2009 ha sposato la sua Paola Angelini, da allora generalmente nota come Paola Ambrosini. La coppia ha poi deciso di risposarsi cinque anni dopo, dando un seguito all’unione civile celebrata con un rito religioso. Nozze presso la chiesa del Carmine a Milano, per poi condividere la festa con i propri cari presso il lago di Pusiano, in provincia di Como, precisamente sull’isola dei Cipressi. Per l’occasione lei non ha optato per il bianco tipico, preferendo un abito in pizzo dal colore avorio (incinta del suo secondo figlio), affiancata dal marito in completo blu.