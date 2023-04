Michele Bravi fidanzato: la vita privata del cantante

Michele Bravi ha rivelato se è fidanzato o single in alcune interviste dove ha parlato del dramma del bullismo e della sua vita privata

Michele Bravi, 28 anni, è fidanzato e ha parlato apertamene della sua storia d’amore per la prima volta a Belve con Francesca Fagnani. L’essere fedele in una relazione non è qualcosa che gli è sempre riuscito benissimo, ha ammesso, ma oggi le cose sono diverse, dal momento che c’è una persona speciale nella sua vita. In quell’intervista ha preferito non fare il suo nome, dal momento che si tratta di una persona che non fa parte del mondo dello spettacolo. Intende proteggerla a tutti i costi ma questo non ha ovviamente fermato le supposizioni del web e degli esperti di gossip. Ogni nome è però risultato sbagliato, quindi i fan devono per ora accontentarsi del fatto che il famoso cantante, scelto come giudice del Serale di Amici 22, abbia trovato la felicità in tema d’amore. Anche a Verissimo Michele Bravi ha fatto intendere di essere fidanzato spiegando che da un bel po’ non scrive canzoni triste o di storie d’amore finite male, un chiaro segnale del fatto che ora è davvero felice. Anche in quel caso però non ha fatto nomi e non ha rivelato con chi è fidanzato.

L’intervista a Belve è stata comunque molto interessante perché ha gettato luce su alcuni aspetti della vita privata di Michele Bravi, vittima di bullismo al tempo della scuola. Abusi dei quali oggi parla con ritrovata serenità, lanciando messaggi di sensibilizzazione molto importanti. Sappiamo di lui che è molto geloso ma detesta che gli altri lo siano di lui, considera Tiziano Ferro una sorta di padre artistico e adora senza misura Beyoncé. In ambito musicale italiano, Elodie è tra le sue migliori amiche e, guardando alla casa dell’artista, sappiamo che vive con il suo adorato cane, Signora Longari, che vanta anche una pagina Instagram tutta sua. Il successo a X Factor si è incrociato in parte con la fase del diploma, dal momento che ha concluso il suo percorso di studi mentre stava sostenendo i provini del talent che gli ha cambiato la vita. La musica oggi è tutto il suo mondo ma cosa avrebbe fatto se non fosse diventato un cantante: avremmo visto un Michele Bravi attore, ha confessato l’artista.

Michele Bravi fluido

Michel Bravi è fluido ed è stato proprio il cantante a parlarne in maniera aperta e serena. L’ex talento di X Factor, oggi giudice del Serale di Amici 22 di Maria De Filippi, aveva svelato questa parte della sua vita privata durante la partecipazione al Festival di Sanremo 2022, ospite del podcast de Il Fatto Quotidiano. Da giovanissimo non ha mai sentito la spinta verso l’attivismo, in merito alla comunità LGBTQ+, ma le cose sono cambiate con l’età. Oggi Michele Bravi ha 28 anni e, in quanto cantautore, sente una sorta di missione sulle proprie spalle, avendo dei riflettori puntati che portano la sua voce in numerose casse. Non vuole quindi perdere la chance di sensibilizzare chiunque lo ascolti, anche solo con un piccolo gesto come raccontare la sua normalità quotidiana.

Ha spiegato, però, come vi sia stato un prezzo da pagare nell’aver sempre parlato della sua sessualità con grande libertà. Michele Bravi è fluido, per sua stessa ammissione, avendo avuto anche relazioni con delle ragazze (la sua prima esperienza è stata con una donna). L’amore non ha corpo per lui e gli è capitato di provare sentimenti per entrambi i sessi, in maniera indistinta. Aveva parlato apertamente dei propri gusti sessuali poco prima di salire per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo. Si sentì in obbligo di farlo perché la sua canzone aveva dei pronomi maschili ed era chiaramente dedicata a un uomo.