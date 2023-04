Enzo Tortora moglie: chi è la madre di Gaia

Chi è Miranda Fantacci moglie di Enzo Tortora e madre delle sue figlie Gaia e Silvia: un amore riservato e molto importante

Uno dei grandi amori di Enzo Tortora è stato sicuramente Miranda Fantacci, seconda moglie del conduttore televisivo e madre delle sue due figlie: Silvia e Gaia. I due sono stati sposati dal 1964 al 1972, prima di conoscere la madre di Gaia, l’amatissimo giornalista era stato sposato per sei anni, dal 1953 al 1959, con Pasqualina Reillo, e il loro matrimonio, dopo la separazione, fu anche annullato presso il Tribunale della Sacra Rota, perdendo, dunque, valore anche dal punto di vista religioso. Cinque anni dopo questo divorzio il conduttore ha ritrovato l’amore con Miranda Fantacci, una donna non appartenente al mondo dello spettacolo e rimasta sempre lontana dai riflettori, nonostante la grande risonanza del marito, ma anche delle figlie, entrambe giornaliste. Dopo la fine del matrimonio anche con la madre di Gaia e Silvia, Enzo Tortora ha avuto un’altra relazione importante, con Francesca Scopelliti, giornalista che ha seguito il conduttore televisivo nel suo impegno politico, ereditandone lo spirito dopo la sua morte e continuando il percorso che avevano intrapreso insieme nel Partito Radicale, arrivando anche a venire eletta senatrice della Repubblica nel 1994.

Enzo Tortora figli

Miranda Fantacci è stata la donna che ha regalato a Enzo Tortora la gioia di diventare padre e, come dicevamo, anche le due figlie del conduttore sono diventate personaggi molto famosi nell’ambito del giornalismo. Silvia Tortora è la primogenita degli ex coniugi, nata a Roma il 14 novembre del 1962 e venuta a mancare prematuramente il 10 gennaio del 2022. La carriera giornalistica di Silvia Tortora è iniziata negli anni Ottanta e si è sviluppata tramite diversi programmi televisivi, sfociando anche in altre attività come quella cinematografica, con cui la figlia di Enzo Tortora ha anche vinto un nastro d’argento al Festival di Taormina. Tra i programmi che hanno consacrato la giornalista ci sono La storia siamo noi e Big, entrambi incentrati su ritratti di grandissimi personaggi provenienti da diversi ambiti. Silvia Tortora è stata sposata con Philippe Leroy, attore francese con cui la donna ha avuto due figli, Philippe e Michelle, e come detto è purtroppo morta nel gennaio 2022, a 59 anni proprio come suo padre. Gaia è invece la seconda figlia di Enzo e Miranda ed è nata il 24 aprile del 1969, cinque anni dopo Silvia, sempre a Roma. Come il padre e la sorella, anche Gaia Tortora ha scelto la strada del giornalismo, iniziando a lavorare negli anni Novanta in alcune emittenti locali romane e costruendosi piano piano la sua carriera. L’affermazione per la figlia del grande conduttore arriva grazie a LA7, dove la giornalista compie un’ascesa che la porta a divenire il simbolo del format televisivo Omnibus e la vicedirettrice del TG, consacrandosi, dunque, come il vero e proprio braccio destro di Mentana nella rete televisiva. Negli anni, Gaia si è schierata spesso al fianco del padre, continuando a sostenerne le ragioni in ogni ambito e dibattito e mostrando tutto il suo impegno sia per la sua memoria che per le battaglie che l’ideatore del programma Portobello ha portato avanti in vita.