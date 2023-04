Ospiti Fabio Fazio che Tempo che fa 2 Aprile: da Oscar

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa della puntata di domenica 2 aprile: grandi nomi di televisione e cinema

Torna puntuale come ogni domenica l’appuntamento col salotto di Fabio Fazio a Che Tempo che fa e anche per questa puntata gli ospiti protagonisti sono di altissimo livello, provenienti dai più disparati campi. Si parte da una vera e propria icona della televisione italiana e in particolare del palinsesto Rai, ovvero Antonella Clerici, che per l’occasione potrà stendere un bilancio delle sue esperienze con The Voice Senior e con l’innovativo The Voice Kids, nuovo format che ha avuto grandissimo successo e che è destinato a tornare presto. Si prosegue con un salto nel mondo della musica con Francesco Gabbani, che per l’occasione presenterà nel salotto di Che Tempo che fa L’abitudine, il suo nuovo singolo in uscita. Inoltre, il cantante parlerà anche di Ci vuole un fiore, show di ritorno il 14 aprile che vede protagonista proprio il vincitore di Sanremo con Occidentali’s karma. Tra gli ospiti di stasera 2 aprile di Fabio Fazio troviamo, poi, un gigante del cinema: il regista premio Oscar Gabriele Salvatores, che presenta la sua ultima fatica Il ritorno di Casanova, film uscito nelle sale cinematografiche il 30 marzo. La rassegna degli ospiti di Che Tempo che fa prosegue con Enrico Brignano, attore e comico amatissimo che è impegnato al momento col suo spettacolo Ma diamoci del tu. Come sempre, poi gli ospiti di Fabio Fazio non finiscono qui, ma vedono presenze dal mondo accademico e giornalistico. Ad animare la serata, dunque, troviamo il virologo Roberto Burioni, la Professoressa di Istologia Sabrina Arena, il climatologo Luca Mercalli e nomi del giornalismo come Ferruccio De Bortoli, editorialista del Corriere della Sera, Fiorenza Sarzanini, vicedirettrice del sopracitato quotidiano, e poi Michele Serra, Nello Scavo e il direttore de La Stampa Massimo Giannini. Come di consueto, Fabio Fazio è coadiuvato nel corso della serata da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.

Ospiti Fabio Fazio Tavolo 2 Aprile

Non manca, ovviamente, nella puntata di stasera 2 aprile il famoso tavolo che chiude la serata di Che Tempo che fa. Qui troviamo i soliti anfitrioni, da Nino Frassica a Gigi Marzullo, fino a Simona Ventura e la Signora Coriandoli, reduce dall’ultima puntata del Cantante Mascherato. Insieme a loro, poi, diversi ospiti, a partire da Ubaldo Pantani e Francesco Paolantoni, fino alla Gialappa’s Band. Spazio poi a Mara Maionchi, che avrà il compito di commentare l’Eurovision 2023 al posto di Cristiano Malgioglio impegnato ad Amici, all’amata conduttrice televisiva Paola Perego e a Simone Deromedis, che lo scorso febbraio ha scritto la storia vincendo la prima medaglia mondiale per l’Italia nello skicross. Infine, al tavolo stasera 2 aprile torna anche Francesco Gabbani, che durante la serata, come detto, suonerà il suo singolo e poi torna anche per questo atto conclusivo. L’appuntamento con la puntata di questa sera 2 aprile di Che Tempo che fa con Fabio Fazio va a partire dalle ore 20:00 come al solito su Rai 3, on in alternativa in streaming grazie all’applicazione di Rai Play, disponibile gratuitamente per tutti i dispositivi mobili e non.