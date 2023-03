The Voice Kids chi sono i finalisti: i bambini in gara

I finalisti di The Voice Kids: chi vincerà l’ultima puntata del talent Rai condotto da Antonella Clerici. I tre favoriti dell’ultima puntata

I finalisti di The Voice Kids si contenderanno la vittoria stasera sabato 11 marzo su Rai 1 nel gran finale del talent che vede la conduzione di Antonella Clerici e cinque giudici d’eccezione, ovvero Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e i due dei Ricchi e Poveri, Angela Brambati e Angelo Sotgiu. La giovane età dei concorrenti non ha mascherato il grande talento dei finalisti di The Voice Kids, che promettono d’avere un futuro nel mondo della musica. Ricordiamo, infatti, come un programma di questo tipo ha lanciato il trio de Il Volo, che partecipò al tempo a Ti lascio una canzone, condotto proprio da Antonella Clerici.

Proprio come nella versione degli adulti, i 12 finalisti di The Voice Kids si esibiranno per aggiudicarsi la vittoria, suddivisi in quattro squadre, con Gigi D’Alessio che vanta nel suo gruppo talentuoso la 14enne Ilary e i 12enni Marta e Andrea. I Ricchi e Poveri, invece, hanno in squadra Lorena, Vincenzo e Ginevra, rispettivamente di 12, 13 e 11 anni. Passiamo poi a Loredana Bertè, che ha con sé la più piccola di questa edizione di The Voice Kids, Mia, di soli 7 anni, affiancata dalle dodicenni Melissa e Fedora. Sguardo, infine, al giudice vincitore di The Voice Senior, Clementino, che dirà la sua con Ranya, Rosario e Zinedine, di 12, 9 e 12 anni. Nell’ultima puntata del talent Rai per giovanissimi ci sarà un super ospite: Mr. Rain. Non poteva di certo mancare proprio lui, che al Festival di Sanremo 2023 si è messo in mostra con un piccolo coro di voci bianche, che lo hanno affiancato nel cantare la sua Supereroi, che gli ha consentito di aggiudicarsi il terzo posto, dietro soltanto al vincitore Margo Mengoni e a Lazza. La sua esibizione è prevista in apertura della finale di The Voice Kids, accompagnato dai dodici concorrenti, che gli faranno da coro.

The Voice Kids esibizioni

Nell’ultima puntata di The Voice Kids tutti i 12 concorrenti si esibiranno, per poi lasciare la parola ai giudici. Saranno infatti Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e i Ricchi e Poveri a decidere quali concorrenti far cantare ancora, così da dare il via all’ultimo giro di canzoni, per aggiudicarsi il titolo di vincitore di The Voice Kids. Possiamo già dire chi vincerà il talent per bambini della Rai? Qualche favorito c’è, senza dubbio, a partire da Andrea, della squadra di Gigi D’Alessio, dal momento che la sua esibizione sulle note di La notte di Arisa ha davvero rubato la scena. Ranya ha invece dato sfoggio del suo grande talento confrontandosi con Adele, sulle note di Easy on me. Ha scelto la squadra di Clementino e in trasmissione ha anche ricevuto un messaggio molto toccante da parte di suo padre, in Marocco. Al terzo posto di questo potenziale podio vi è Melissa, che a 12 anni dimostra già un’enorme maturità artistica e, non a caso, ha scelto un brano complesso vocalmente come Fallin’ di Alicia Keys, sedendosi anche al pianoforte e accompagnandosi da sola.