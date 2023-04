Quando inizia l’Isola dei Famosi 2023: la data ufficiale

Quando inizia L’Isola dei Famosi 2023, la data della prima puntata con Ilary Blasi: quando finisce e chi sono i naufraghi

Non passerà molto tempo tra la fine del GF VIP e l’inizio de L’Isola dei Famosi 2023. Così come avvenuto lo scorso anno ci sarà un vero e proprio passaggio di consegne tra Alfonso Signorini e Ilary Blasi, che torna a condurre un programma in televisione dopo l’addio all’ex marito Francesco Totti. La data di quando inizia L’Isola dei Famosi 2023 è stata già ufficializzata e c’è grande curiosità per capire se la conduttrice, anche solo con una battuta nel corso della prima puntata, parlerà della fine del suo matrimonio. Intanto sono state tante le notizie poi smentite attorno a questa edizione dell’Isola dei Famosi 2023: si è infatti parlato di una profonda crisi tra Ilary Blasi e Alvin, amici da una vita, ma è tutto falso, al punto che i due hanno cavalcato la cosa sui rispettivi social. La verità è che Alvin sarà al suo posto come inviato in Honduras, confermato anche per questa edizione del reality. Di questo di sicuro ci sarà da parlarne, prendendo un po’ in giro quelle voci messe in circolo chi sa da chi, arrivando anche a ipotizzare il suo possibile sostituto. Sappiamo che in studio ci sarà ancora una volta Vladimir Luxuria, affiancata da un nome nuovo in fatto di ruolo da opinionista: Enrico Papi. Esperienza particolare per il conduttore, che va a sostituire Nicola Savino, che ha cambiato rete. Non resta che rispondere alla domanda più importante: quando inizia L’Isola dei Famosi 2023. La risposta è il 17 marzo, ovvero due settimane dopo la fine del GF Vip 2023.

L’isola dei Famosi quante puntate

Il GF Vip 2023 è stato spesso mandato in onda con un doppio appuntamento settimanale. Una sola puntata invece per L’Isola dei Famosi 2023 con Ilary Blasi, salvo eccezioni causate da necessità di palinsesto di Mediaset. L’appuntamento doppio non è però la regola in questo caso, tutt’altro. Come detto, il reality ambientato in Honduras ha inizio il 17 aprile e andrà in onda regolarmente ogni lunedì in prima serata: dovrebbero essere in totale 11 puntate de L’Isola dei Famosi 2023, fino al 26 giugno con la data della possibile finale del reality fissata probabilmente per il 28 giugno se si rispetterà il calendario avuto lo scorso anno. Sono già stati svelati i nomi dei concorrenti dei reality con alcuni cambi dell’ultima ora che hanno attirato ulteriormente la curiosità dei fan. Grande attesa c’è per i Jalisse, ovvero Alessandra Drusian e Fabio Ricci, che hanno nuovamente fatto parlare di sé dopo la non presenza al Festival di Sanremo, esclusi da Amadeus, e ora sono pronti a farsi conoscere meglio e intimamente dal grande pubblico. Spazio anche a un’altra coppia, che da tempo fa discutere, quella composta da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini con quest’ultimo alla sua prima esperienza in un programma TV. Spazio poi a Marco Mazzoli, Paolo Noise, Marco Predolin, Christopher Leoni e all’attesissima Cristina Scuccia, ovvero l’ormai ex Suor Cristina. Nel corso delle puntate si uniranno al gruppo dei naufraghi altri concorrenti: Claudia Motta, Andrea Lo Cicero, Pamela Camassa, Corinne Clery, Nathaly Caldonazzo e Fiore Argento. Non è da escludere però qualche ingresso a sorpresa.