Suor Cristina Scuccia nuova canzone La felicità è una direzione testo

Il testo di La felicità è una direzione, la nuova canzone di Suor Cristina Scuccia: l’ex religiosa canta la svolta della sua vita

Suor Cristina, ormai semplicemente nota come Cristina Scuccia, è recentemente tornata in auge dopo aver rivelato di aver rinunciato ai voti durante una puntata di Verissimo. Tolto il velo, l’ex suora ha deciso di dedicarsi a pieno regime alla carriera artistica, sfruttando anche la sua notorietà per affermarsi come personaggio del mondo dello spettacolo. Cristina Scuccia ha ripreso la sua carriera musicale, ferma al 2018 e all’album Felice, il secondo della sua carriera dopo Sister Cristina. Ha pubblicato il suo nuovo singolo, La felicità è una direzione, canzone che esemplifica la svolta che ha impresso alla sua vita l’ex religiosa. La nuova canzone di Suor Cristina Scuccia si presenta come un brano molto pop, con sonorità moderne e destinata a entrare con regolarità nelle rotazioni radiofoniche. Al di là del beat molto musicale e dell’impianto da hit costruito appositamente, la canzone è anche esemplificativa della scelta di vita che ha fatto Cristina Scuccia, che ha deciso di seguire la sua felicità con una scelta forte e, con questo suo primo singolo dopo aver rinunciato ai voti, compie il primo passo della sua nuova vita. La felicità, come dice il titolo, è una direzione, ciò significa che non c’è un viaggio o una destinazione precisa, ma la ricerca della felicità impiega tutta la vita, perché è una direzione da seguire, non una meta da raggiungere dove poi fermarsi. Lo scopo della vita, quindi, è quello di cercare sempre la felicità, ad ogni costo, e ora per la ex Suor Cristina la felicità è sicuramente la musica, per l’ex religiosa un viaggio da vivere in pieno.

La felicità è una direzione testo canzone Suor Cristina Scuccia

Siamo tutti bravi a sbagliare

vestiti bene dentro una tempesta tropicale e il vento porta via via via

i giorni brutti, via, via, via

l’aria profuma delle cose migliori

oggi va bene, sai dove mi trovi

ti voglio bene

Vuoi ballare con me, faccio il primo passo

siamo più di un’idea, siamo un manifesto

vivimi come l’estate, anche il giorno di Natale

Vuoi ballare con me, faccio il primo passo

voglio un tango a Parigi, a Berlino

non possiamo più aspettare, prendi le valige, la felicità è una direzione

Non ti accorgi che sei speciale, sotto la pelle siamo più profondi del mare

stanotte non esiste addio, per te ci sono sempre io

l’aria profuma delle cose migliori

restiamo insieme, e quando ti commuovi ti voglio bene

Vuoi ballare con me, faccio il primo passo

siamo più di un’idea, siamo un manifesto

vivimi come l’estate, anche il giorno di Natale

Vuoi ballare con me faccio il primo passo

voglio un tango a Parigi, a Berlino

non possiamo più aspettare, prendi le valige

La felicità è una direzione

Vuoi ballare con me, faccio il primo passo

siamo più di un’idea, siamo un manifesto

non possiamo più aspettare, prendi le valige, la felicità è una direzione

La felicità è una direzione