Anticipazioni Dalla Strada al Palco seconda puntata 4 aprile: che ospiti!

Le anticipazioni della seconda puntata di Dalla Strada al Palco in onda stasera 4 aprile su Rai 1: volti noti del palinsesto Rai come ospiti

Stasera martedì 4 aprile torna l’appuntamento con il particolarissimo reality show condotto da Nek: Dalla Strada al Palco. Dopo l’esordio della scorsa settimana, il programma arriva oggi al suo secondo appuntamento, con una nuova carrellata di artisti pronti a esibirsi e conquistare un posto in finale. Lo show, infatti, vede come protagonisti degli artisti di strada, i quali sono chiamati a presentarsi sul palco del format di Rai 2 mettendo in scena le più disparate forme d’arte: dal canto al ballo, fino ai giochi di prestigio e attività più peculiari, tutte però riconducibili al ricco patrimonio dell’arte da strada, che spesso regala delle performance davvero memorabili e uniche. Per questa seconda puntata, le anticipazioni di Dalla Strada al Palco vedono la presenza come ospiti di due amatissimi volti del palinsesto Rai. La prima è Nathalie Guetta, la mitica Natalina di Don Matteo, protagonista di recente anche come ospite a Il Cantante Mascherato. L’altro grande ospite di stasera 4 aprile a Dalla Strada al Palco è il comico Francesco Paolantoni, volto ormai simbolo di Tale e Quale e protagonista fisso al tavolo di Che Tempo che Fa. I due protagonisti speciali della seconda puntata di Dalla Strada al Palco avranno il compito, insieme al pubblico, di scegliere le tre performance più belle di tutta la serata così da spedirle in finale. Oltre agli ospiti di puntata tornano i soliti volti noti, da Nek alla conduzione fino al maestro Luca Chiaravalli, incaricato di dirigere la band che accompagna sul palco gli artisti da strada. A stupire per questa seconda edizione il format del programma che ha un buon riscontro di pubblico. La novità, come confermato dalle anticipazioni di Dalla Strada al Palco di stasera 4 aprile, è la genuinità dei concorrenti.

La strada al palco concorrenti

I grandi protagonisti, ovviamente, saranno i concorrenti, pronti a regalare agli spettatori una serata all’insegna delle sorprese e del divertimento, ma anche dell’emozione. Gli artisti che partecipano allo show, infatti, presentano sul palco presidiato dal cantante di Laura non c’è non solo le loro forme d’arte, ma anche le proprie storie personali, che spesso si rivelano molto toccanti ed emozionanti. Al termine della carrellata di esibizioni saranno tre, dunque, i concorrenti che questa sera si guadagneranno l’accesso alla finalissima, prevista per martedì 2 maggio. Sinora gli artisti che hanno ottenuto il pass per l’atto conclusivo di Dalla Strada al Palco sono il violinista Isaac Minert, la cantante Martina Zaghi e il curiosissimo duo di lirici ventriloqui Naimana e Daniele. Nelle prossime settimane altri nove concorrenti si uniranno alla schiera di finalisti, come al solito tre per sera, prima della finale. Tutte le esibizioni dei concorrenti vengono presentate in un palco che ricostruisce alla perfezione l’atmosfera delle piazze, così da restituire agli spettatori lo splendido clima che si crea quando questi artisti eseguono le proprie performance per strada. Il programma offre sicuramente una grandissima possibilità a questi artisti, che hanno l’occasione di ritagliarsi un palcoscenico importante per far ammirare la loro arte.