Il Cantante Mascherato 2023 eliminato ieri sera: chi era nell’Ippopotamo

L’eliminato di ieri sera de Il Cantante Mascherato 2023 è l’Ippopotamo: chi c’era nella maschera uscita nella terza puntata del programma

L’Ippopotamo è l’eliminato di ieri sera de Il Cantante Mascherato 2023. La maschera ha perso al ballottaggio con Porcellino che è stato salvato da pubblico da casa grazie ai voti social. Una puntata davvero particolare quella di ieri sera 1 aprile che ha visto la presenza di tre indiziati: Nathalie Guetta, Gabriel Garko e Maurizio Ferrini (la Signora Coriandoli). Con il loro invito ad essere in studio la giuria composta da Serena Bortone, Christian De Sica, Iva Zanicchi, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti ha provato a raccogliere ulteriori indizi per smascherare le maschere ancora in gara. La prima maschera ad esibirsi è stata quello dello Squalo che ha preso in giro la giuria e ha pure raccontato una barzelletta rubando la scena a Iva Zanicchi. Successivamente è stato il turno del Criceto che si è presentato in una stanza inclinata, gioco famosissimo di Stasera Tutto è Possibile. Proprio questo indizio fa pendere sempre più il giudizio su Nathalie Guetta come colei che si nasconde nella maschera. Facchinetti prova a depistare con Francesco Paolantoni ma Flavio Insinna lo smentisce dicendo che si trova in tour a teatro e conferma l’ipotesi Nathalie Guetta. Il primo ospite in studio è la Signora Coriandoli che parla dietro la maschera del Porcellino per far valutare alla giuria.

Il Cantante Mascherato 2023: chi era il Cigno

Successivamente si esibisce lo Scoiattolo Nero e Francesco Facchinetti decide di adottare la maschera d’oro. Per il giudice si tratta di Adriana Volpe ma non è così e quindi come da regolamento lo Scoiattolo Nero si qualifica alla prossima puntata de Il Cantante Mascherato 2023. Dopo aver svelato la maschera per una notte che nascondeva i Ricchi e Poveri si torna al gioco con Porcellino prima e Ciuchino che disseminano nuovi indizi. La prima maschera parla di un sogno di un viaggio coast to coast, mentre la seconda ha uno spartito di Se bruciasse la città che spinge alcuni dei giudici a pensare a Massimo Ranieri, tentativo davvero azzardato. Iva Zanicchi ci crede ed esercita la maschera d’oro ma fallisce miseramente. Alla terza puntata de Il Cantante Mascherato 2023 di ieri sera 1 aprile era presente anche Gabriele Garko sospettato di essere il Cavaliere Veneziano. L’attore parla dietro questa maschera e anche quello dello Squalo per far comprendere ai giurati qualche indizio e poi lascia lo studio dopo le coccole eccessive di Rossella Erra. Proprio il Cavaliere Veneziano è la maschera che si esibisce subito dopo e i giurati sembrano propendere per Samuel Peron, tranne Francesco Facchinetti che punta su Alessandro Egger. Si esibisce il Riccio e l’indizio sul numero 3 fa pensare a Massimo Lopez dato il suo passato nel Trio, infine Ippopotamo spinge la giuria a pensare che sia Mal tranne Christian De Sica che crede in Bobby Solo. Si arriva alla fase finale: il Criceto viene salvato dal pubblico, Serena Bortone salva Stella, De Sica sceglie l’Ippopotamo, la Zanicchi punta il Cavaliere Veneziano, Insinna lo Squalo e Facchinetti il Riccio. Il pubblico rimette in gioco Ippopotamo che affronta Porcellino. Tutto si decide con il voto social che condanna Ippopotamo all’eliminazione. L’eliminato de Il Cantante Mascherato 2023 di ieri sera 1 aprile è l’Ippopotamo ed era il cantante Mal. La voce di Furia cavallo del West pensava di essere eliminato nella prima puntata per l’accento tipico ma è riuscito a tenere botta per tre puntate.