Chi ha vinto il Grande Fratello Vip 2023: le percentuali

Si è concluso il Grande Fratello VIP 2023: i finalisti, chi ha vinto e le percentuali che hanno permesso al vincitore di conquistare il reality

Il Grande Fratello Vip 2023 si è concluso ieri sera 3 aprile dopo sette mesi e ben 45 puntate: i finalisti del reality condotto da Alfonso Signorini sono stati Micol, Nikita, Oriana, Tavassi, Milena, Alberto e Giaele. Chi ha vinto il GF Vip 2023 è stata una donna con una percentuale notevole, segno del grande consenso da parte del pubblico. Dopo il filmato di presentazione dove è stato sintetizzato il percorso nella casa dei concorrenti rimasti in finale, è stato subito il turno del primo televoto per decidere chi tra Milena Miconi e Alberto De Pisis sarebbe diventato ufficialmente il sesto finalista del GF Vip 2023. A vincere è stato Alberto che ha ottenuto il 51,5% delle preferenze contro il 48,5% dell’attrice e showgirl. A questo punto è stato il turno dei piramidali che ha animato notevolmente l’ultima puntata del reality: tutti i finalisti hanno pescato un piramidale, chi pescava i due dorati poteva decidere chi sfidare in un televoto flash. I due che hanno trovato il piramidale oro sono stati Alberto De Pisis e Micol Incorvaia, il primo ha sfidato Giaele, mentre la sorella di Clizia ha deciso di sfidare Nikita. La scelta non è stata condivisa dall’opinionista Sonia Bruganelli che invece avrebbe sfidato Tavassi per permettere ad uno degli Incorvassi di arrivare allo step finale. Le scelte dei due hanno portato inevitabilmente Tavassi ad affrontare Oriana in un televoto flash attesissimo dal pubblico perché tra i due favoriti per la vittoria finale.

Vincitore Grande Fratello Vip 2023: tutte le percentuali

Il primo televoto flash è stato vinto da Nikita che con il 54,6% delle preferenze ha battuto Micol che si è fermata solo al 45,4%. Le due concorrenti hanno ricevuto entrambe una splendida sorpresa: la Pelizon ha potuto riabbracciare i genitori e i due fratelli, mentre la Incorvaia ha rivisto la sorella Clizia, il fratello e il padre Salvatore. Successivamente dopo l’entrata nella casa di Orietta Berti che ha cantato Mille insieme a tutti i finalisti, è stato il turno del televoto tra Oriana e Tavassi. Prima però è stato il turno delle sorprese con il fratello di Guendalina che ha ricevuto la visita dei fratelli e del padre Luciano, mentre la venezuelana ha potuto incontrare la mamma. Chi ha vinto il televoto flash è stata Oriana che ha ottenuto il 59,8% battendo così Tavassi che ha raggiunto solo il 40,2% ed è stato così il terzo eliminato della serata. Il terzo e ultimo televoto flash ha visto affrontarsi Giaele e Alberto, prima però è arrivato il tanto attesa colpo di scena con l’arrivo di Bradford Beck, marito della De Donà che per la prima volta si è fatto vedere da sua moglie. De Pisis invece ha potuto riabbracciare i suoi amici del cuore e sua mamma Emanuela. Chi ha vinto il televoto flash è stato Alberto che supera così il turno con il 54,6% delle preferenze, mentre Giaele ha ottenuto il 45,4%. A contendersi la finale sono stati quindi Oriana, Nikita e Alberto: al terzo posto si è classificato Alberto De Pisis che è stato il meno votato nel primo televoto flash con il 5,5% con Nikita al 51% e Oriana al 43,5%. Si è aperto così un altro televoto flash per le due finaliste Nikita e Oriana che dopo aver spento le luci hanno così raggiunto lo studio per ascoltare il verdetto definitivo. Come spiegato da Alfonso Signorini i voti dei due ultimi televoti flash sono stati sommati per decidere il vincitore del GF Vip. Chi ha vinto il Grande Fratello Vip 2023 è stata NIKITA PELIZON che ha battuto Oriana Marzoli con il 53% delle preferenze.