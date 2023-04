Walter Zenga moglie e figli: in che rapporti sono

La famiglia di Walter Zenga, moglie e figli: quante volte è stato sposato e perché ha litigato con due dei suoi figli

La vita privata Walter Zenga, 62 anni, non è decisamente banale. Sposato più volte, è padre di cinque figlio: il primogenito è Jacopo Zenga, nato il 13 dicembre 1986 e ha 36 anni di età. Vive a Milano e nel 2019 si è sposato con Clara Milazzo e hanno due figli. Jacopo è divenuto calciatore come il padre ma di certo non ottenendo lo stesso successo, ritrovandosi a giocare in Eccellenza con il ruolo di punta. Walter Zenga infatti è stato un grande calciatore e oggi è un allenatore di calcio. Lo si ricorda soprattutto con la maglia dell’Inter, dove ha completato le giovanili, per poi arrivare in prima squadra nel 1982. L’addio ai nerazzurri nel 1994 dopo più di 300 presenze, tre Coppa Italia, uno Scudetto, due Coppa UEFA e una Supercoppa italiana. A ciò si aggiunge la medaglia di bronzo ai Mondiali del ’90. In seguito Walter Zenga è diventato papà di Nicolò, nato il 10 dicembre 1989 e ha 33 anni di età, e Andrea, nato il 16 dicembre 1993 e ha 29 anni di età. Andrea è diventato ben noto al pubblico dopo aver preso parte al Grande Fratello VIP e a Temptation Island, è fidanzato con l’attrice Rosalinda Cannavò.

Nicolò invece è sposato con l’attrice Marina Crialesi e di lavoro si occupa di criptovalute. Il rapporto tra l’ex portiere dell’Inter e i figli Andrea e Nicolò non è stato dei migliori, infatti i due lo avevano accusato d’essere stato un padre assente per loro. In merito a questa brutta storia ha deciso di prendere la parola dinanzi ai microfoni proprio Walter Zenga. L’ex portiere dell’Inter ha raccontato in un’intervista come in un divorzio non ci possano essere vincitori e vinti, ma occorre accontentarsi di pareggiare, al massimo. Il lavoro lo ha portato in giro per il mondo, soprattutto come allenatore, il che gli ha impedito di trascorrere il tempo con i suoi figli di cui loro avrebbero avuto bisogno. Le cose sono però cambiate, ha spiegato, mostrando fiero il tatuaggio con i nomi dei suoi figli sul braccio. I tre si sono visti e confrontati e ora prende un volo per vederli appena può. I due non sono però i suoi ultimi figli, è infatti diventato padre poi anche di Samira Valentina e Walter Junior.

Walter Zenga quante volte si è sposato

Walter Zenga è stato sposato tre volte e nel corso di questi tre matrimoni è diventato padre di cinque figli. Nello specifico un solo figlio nell’arco delle prime nozze, e poi due a testa con la seconda e terza moglie. Il primo matrimonio dell’ex portiere dell’Inter è stato con Elvira Carfagna, che nel corso degli anni ’80 ha preso parte a svariati concorsi di bellezza e lavorato come modella. È stata anche Miss Marche e ha sposato Walter Zenga nel 1982, ma il loro matrimonio non è durato molto, anche se il rapporto pare essere stato salvato. La donna ha infatti dichiarato come sia rimasta viva la stima tra loro, nonostante l’unione non sia andata oltre i sei anni. Elvira Carfagna è madre di Jacopo Zenga. Nel 1987 l’ex portiere ha sposato la conduttrice Roberta Termali, madre di due dei suoi cinque figli, nello specifico Nicolò e Andrea.

Proprio nell’anno delle nozze ha presentato il programma Forza Italia, con Fabio Fazio e il suo futuro marito, in onda su Odeon TV. Gli anni Duemila l’hanno poi vista prendere parte soprattutto a televendite, affermandosi in questo settore, e dopo dieci anni è riapparsa su Odeon TV alla conduzione de Il Festival delle Arti. La terza moglie di Walter Zenga è Raluca Rebedea, 42 anni di origini rumene. Nel suo Paese è un personaggio televisivo molto noto e attualmente vive con l’ex calciatore a Dubai e lavora come travel blogger. Dalla loro unione sono nati gli ultimi due figli di Walter Zenga, Samira Valentina nata il 30 giugno del 2003 ha 20 anni di età e il più piccolo Walter Junior. Proprio a Dubai il 31 dicembre 2021 è stato immortalato uno scatto significativo per Walter Zenga che dopo anni è riuscito a riunire tutta la sua famiglia e i suoi cinque figli, simbolo della ritrovata serenità nei rapporti.