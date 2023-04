Angelina Mango fidanzato chi è Antonio: indizio social sulla rottura

Antonio Cirigliano è il fidanzato di Angelina Mango, di lavoro chitarrista, da tempo collabora con la cantautrice: c’è però un indizio social

Angelina Mango è una delle cantanti più famose di Amici, la trasmissione di Maria De Filippi che ha visto debuttare tanti artisti musicali negli anni. Tra le favorite alla vittoria finale, anche nel suo caso non potevano mancare dettagli sulla vita privata anche per la vicinanza con Wax che ha dato vita ad un fandom appassionato. Il fidanzato di Angelina Mango è Antonio Cirigliano e la stessa Maria De Filippi, durante una puntata del pomeridiano, ha smentito che tra la figlia di Mango e Wax ci fosse una relazione specificando che è solo una bellissima amicizia e che la cantante è fidanzata. Prima della partecipazione ad Amici la coppia è stata spesso vista insieme (non solo in foto sul profilo Instagram della cantante) e anche sul palco durante le esibizioni, in particolare al concerto del Primo Maggio a Roma del 2022.

Antonio Cirigliano è un giovane chitarrista classe 1999, che ha la passione della musica come Angelina. Originario di Francavilla in Sinni in provincia di Potenza si è accorto di voler fare il musicista quando si è reso conto che le emozioni che lui provava quando suonava arrivavano anche al pubblico. Il suo idolo Bill Evans e ha vinto il Best Solo Performance nel 2019 e nel 2021. Secondo alcune fonti Angelina e Antonio Cirigliano si conoscono da anni e inizialmente si erano scoperti grandi amici unendo le forze per scrivere le prime canzoni della cantante. È stata la stessa Angelina Mango a parlare del fidanzato durante Amici 22 spiegando che è riuscito anche a darle quando è venuto a mancare suo padre Pino Mango, scomparso l’8 dicembre 2014 quando la cantante aveva solo 13 anni. C’è però un piccolo indizio che lascia il fiato sospeso sulla vita privata di Angelina Mango e non si tratta solo di Wax.

Angelina e Wax stanno insieme? Le parole di Maria

Si è parlato tanto del fidanzato di Angelina Mango anche e soprattutto perché la cantante di Lorella Cuccarini ad Amici 22 si è avvicinata molto a Wax. Tra i due è subito nato un bel feeling con la ragazza che spesso ha cercato di supportare la voce di Grazie dato che il suo temperamento spesso lo ha portato a richiami all’interno della scuola. Uno su tutti il capodanno gate. La complicità tra Angelina e Wax è talmente evidente che già nel corso del daytime molti telespettatori e fan di entrambi hanno creato una ship ovvero hanno iniziato a pensare che potessero diventare una coppia. Il dubbio è diventato così forte che Maria De Filippi è dovuta intervenire sulla questione. Come ricorderete quando la conduttrice fece i complimenti all’allievo di Arisa per aver accettato con umiltà le critiche ed essersi rimboccato le maniche per recuperare con compagni in casetta e produzione gli ha consegnato una lettera scritta di suo pugno dalla figlia di Mango. In quell’occasione ha specificato che Angelina è felicemente fidanzata e che tra i due c’era una sana amicizia, non a caso quando Wax era a rischio eliminazione la cantautrice è risultata molto in pena per lui, a tal punto di piangere. Quello che però stupisce è che spulciando il profilo Instagram di Antonio Cirigliano non ci sono foto di coppia così come sulla pagina social della Mango e questo indizio è stato interpretato da molti con il fatto che Angelina e il suo fidanzato non stiano più insieme. Foto di coppia però rimangono quelle condivise sul palco per lavoro.