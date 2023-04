Di chi è incinta Diletta Leotta: amore a prima vista

Diletta Leotta ha annunciato con un post sui social l’arrivo del primo figlio: di chi è incinta il volto di Dazn e quando partorirà

Diletta Leotta, 31, sta attraversando uno dei periodi più emozionanti della sua vita perché è incinta del suo primo figlio. La notizia circolava già da un po’ ma l’ufficialità è arrivata con un post sui social dove ha annunciato il lieto evento. Nonostante le voci che circolavano da settimane in pochi credevano che Diletta Leotta fosse incinta anche perché nei mesi precedenti è riuscita a mantenere il segreto anche sullo schermo apparendo sui campi da calcio di serie A con outfit che nascondevano il pancino. Successivamente il settimanale Chi ha diffuso ulteriori dettagli spiegando che alcuni amici hanno rivelato che la conduttrice di Dazn avrà una bambina. Di chi è incinta Diletta Leotta è ovviamente un argomento che ha subito interessato i fan considerando come si tratti di Loris Karius che gli appassionati di calcio conoscono benissimo. Si tratta infatti del portiere del Newcastle di origini tedesche, ha 29 anni e in passato ha vestito anche la maglia del Liverpool con cui ha sfiorato la vittoria della Champions League.

Proprio la finale del torneo continentale ha segnato inevitabilmente la carriera del fidanzato di Diletta Leotta e padre di suo figlio. A causa di suoi due errori clamorosi, il Real Madrid si impose sul Liverpool conquistando così il trofeo. Quella partita incide anche sulla carriera di Loris Karius che non riesce più a trovare la giusta serenità. Dopo due anni senza soddisfazioni si trasferisce nella stagione 2022-2023 al Newcastle e proprio quest’anno è ritornato a disputare una partita da titolare. Diletta Leotta e Loris Karius stanno insieme da pochi mesi, infatti le prime foto che testimoniavano la relazione risalgono ad ottobre 2022. I due si sono conosciuti a Londra tramite amici in comune, un amore a prima vista che ha spinto il portiere a raggiungere subito il volto di Dazn in Italia. In precedenza però si erano scambiati alcuni like sui social, segnali che rivelavano un interessamento reciproco.

Diletta Leotta quando partorisce

Secondo quanto riportato da Chi Diletta Leotta è al quarto mese di gravidanza e quindi dovrebbe partorire tra agosto e settembre. La stessa fonte assicura che si tratti di una bambina. L’annuncio della gravidanza è arrivato con un post Instagram condiviso dalla stessa Diletta Leotta e Loris Karius con la didascalia “Tra poco in tre”. Già da qualche settimana si vociferava di una gravidanza ma probabilmente la presentatrice ha atteso i canonici tre mesi per ufficializzare l’arrivo del primo figlio.

Prima di incontrare il portiere tedesco conosciuto a ottobre 2022, Diletta Leotta ha avuto una relazione di tre anni con Matteo Mammì, dirigente televisivo di Sky. La storia d’amore tra i due si è conclusa 2017. Successivamente la conduttrice di DAZN e speaker radiofonica è stata legata per 2 anni al pugile Daniele Scardina prima di lasciarsi nel 2020. Tra i flirt confermati quello con l’attore Can Yaman per una storia d’amore durata qualche mese, poi ha frequentato il modello Giacomo Cavalli e infine l’incontro con Loris Karius che le ha cambiato la vita.