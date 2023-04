Mago Silvan moglie e figli: vita privata di Aldo Savoldello

Il vero nome del Mago Silvan è Aldo Savoldello, 84 anni. Aveva una moglie di origini inglesi da cui ha avuto due figli: la vita privata dell’illusionista

Da anni lontano dai riflettori con la sua apparizione a Domenica In si è riaccesa la curiosità sul Mago Silvan su sua moglie e i suoi figli. Il vero nome dell’illusionista è Aldo Savoldello ed nato nel maggio 1937 a Venezia. Durante i suoi lunghi anni di carriera ha saputo incantare tanti spettatori con i suoi trucchi di magia e con la suo personalità gentile ed elegante. Nonostante il desiderio dei genitori di vederlo laureato in legge, in gioventù ha iniziato a interessarsi al mondo della magia. Dopo aver assistito a uno spettacolo di prestigiatori a Crespano del Grappa, infatti, ha intrapreso la carriera di illusionista ed ha preso parte più volte a trasmissioni televisive e a spettacoli teatrali apparendo anche in alcuni film e ottenendo una grande popolarità grazie ai suoi giochi di magia. La moglie di Mago Silvan, o più accuratamente la moglie di Aldo Savoldello, era Irene Ethel Mansfield. Si tratta di una donna di origine inglese che ha conosciuto a Londra durante un suo spettacolo teatrale mentre lei era un’antiquaria e curava gli oggetti di scena dello spettacolo.

Il loro è stato un matrimonio durato circa cinquant’anni durante cui la coppia ha avuto due figli: Sara Olga e Stefano nati nel 1977 e nel 1975. Dopo le nozze la coppia ha vissuto per qualche anno a Londra per poi trasferirsi definitivamente a Roma. Purtroppo Irene è poi mancata il 28 marzo del 2021. Sara Olga la figlia del Mago Silvan ha raccontato della sua infanzia in un’intervista al Corriere della Sera spiegando che i primi anni di vita li ha vissuti in camerino tra bacchette magiche e foulard. Il ritorno in Italia a Roma è stata abbastanza particolare perché anche fare una passeggiata diventava difficile perché il padre era letteralmente assediato da donne che volevano baciarlo o volevano un autografo. L’illusionista però ogni domenica decideva di portare i figli in campagna per rilassarsi e giocare tutti insieme, un modo per allontanarsi dal caos della città.

Mago Silvan carriera

La carriera del Mago Silvan ottiene la sua svolta quando aveva 18 anni come ha raccontato lo stesso illusionista. Prima si dilettava a fare giochi di prestigio e a imitare i trucchi che aveva visto da un mago venuto nel suo paese. I genitori erano contrari e lo portarono da uno psichiatra ma anche in quel caso fece un trucchetto che convinse il medico delle sue capacità. La scelta di chiamarsi Silvan arriva da un consiglio di Silvana Pampanini che gli suggerì di chiamarsi come lei ma senza la vocale finale. Tantissimi gli spettacoli in Italia e all’estero con tantissimi riconoscimenti che lo hanno reso a tutti gli effetti uno dei più importanti prestigiatori del XX secolo. Per due volte è stato nominato Magician of the year, unico non statunitense, mentre è stato il primo illusionista del nostro Paese ad avere il Merlin Award, premio conquistato nel 1998 e nel 2011. Infine fa parte della Hall of Fame della Society of American Magician