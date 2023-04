Armando Incarnato manager presunto chi è: perché le accuse sono false

A Uomini e Donne Armando Incarnato accusato da Aurora di avere un manager, anzi più agenti, e di aver fatto un provino al GF Vip: chi potrebbe essere l’uomo della foto e perché le accuse sono false

Nella puntata di Uomini e Donne dell’11 aprile Armando Incarnato è stato accusato di avere un manager da parte di Aurora Tropea. La dama ha poi aggiunto di aver saputo che il cavaliere napoletano si sia presentato ad un provino del Grande Fratello Vip per poi essere scartato. Di certo non un reato come ha sottolineato la stessa Maria De Filippi ma per il protagonista del Trono Over queste accuse, senza prove alla mano, sono state ritenute molto pesanti a tal punto da chiedere alla conduttrice di verificare, certo della sua innocenza. Nel frattempo che la redazione si occupi di chiarire la sua posizione il cavaliere ha preferito lasciare lo studio. La lite era scoppiata in precedenza già tra Armando e Gianni, la scintilla scatenata da Riccardo Guarnieri. Il cavaliere pugliese aveva risposto alle parole di Incarnato al magazine di Uomini e Donne, un botta e risposta su cene costose e gesti importanti per una donna che era finito lì.

A rincarare la dose ci ha pensato Gianni Sperti che ha attaccato Armando sia per le sue frasi sul suo conto rilasciate sempre al giornale del dating show dove diceva che il ballerino non sapeva fare l’opinionista salvo poi allargare la discussione e accendendo un forte litigio sul fatto che Incarnato minaccia la gente presente in studio, lui compreso, cercando informazioni per poi riproporle contro di loro. È su questo passaggio che Aurora Tropea ha preso la palla al balzo per rivelare che il cavaliere napoletano ha un manager, anzi più agenti, e che qualche mese fa, probabilmente prima dell’estate, ha fatto un provino per provare ad entrare al GF Vip e la risposta è stata “non ti prenderemo mai”. Dopo queste accuse Armando ha risposto a tono respingendo le accuse al mittente e spiegando che quelle poche serate fatte le ha gestite da solo.

Armando Incarnato agente cosa c’è di vero

Però Riccardo ha rivelato che ci sono anche foto di Incarnato insieme al presunto manager ma anche in questo il cavaliere napoletano ha negato tutto facendo la differenza tra impresario e manager e aggiungendo che non lo segue nessuno e che viene contattato personalmente per gli eventi. La curiosità ha portato a cercare di capire chi è il manager presunto che si trova nella foto con Armando. Digitando su Google l’uomo in questione sarebbe Franco Lobefalo, un importantissimo e stimato organizzatore di eventi molto noto nell’ambiente per la sua professionalità. Non a caso ha organizzato il matrimonio di Francesca Cipriani in ogni dettaglio, giusto per citare uno dei suoi tanti lavori.

Per di più come giustamente affermato da Armando Incarnato, non vi è alcuna traccia e nemmeno ufficialità del fatto che questo manager lo abbia nel suo team ma semplicemente il protagonista del trono Over di Uomini e Donne è stato qualche volta, soprattutto in passato, presente agli eventi organizzati da questo importante imprenditore. Infatti come affermato dal cavaliere c’è una differenza tra manager e “impresario”, il primo si occupa della cura e della rappresentanza degli interessi di un artista, mentre l’impresario è un procacciatore di vip per eventi. Tra l’altro sembra anche difficile poter pensare che si possano avere più agenti non facendo come professione principale quello dell’attore, come invece dichiarato da Aurora Tropea. Come vedrete dalle anticipazioni su Armando, Maria De Filippi crederà al cavaliere.