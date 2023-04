Luce dei tuoi occhi 2 quante puntate sono

Luce dei tuoi occhi torna con la seconda stagione su Canale 5: quante puntate sono e il racconto di ciò che succederà nei prossimi episodi

La prima puntata di Luce dei tuoi occhi 2, la fiction di Canale 5 con Anna Valle e Giuseppe Zeno, è andata in onda il 12 aprile 2023. Sono tante le novità di questa seconda stagione della serie. Come possiamo vedere dalle anticipazioni, già nella prima puntata assisteremo a una grandissima rivelazione, largamente anticipata già sul finire della scorsa stagione: la figlia scomparsa di Emma Conti è ancora viva ed è pronta a rientrare nella vita dell’etoile. Nell’ultima puntata della scorsa stagione, infatti, la protagonista aveva visto una giovane ballerina danzare da sola ed era convinta si trattasse di Alice e subito nella prima puntata di Luce dei tuoi occhi 2 si scoprirà che l’intuizione di Emma era azzeccata. Tra i nuovi volti di Luce dei tuoi occhi 2 ci sono infatti Petra e Diana Novak, due donne destinate a cambiare per sempre la vita della protagonista visto che la giovane Diana si rivela immediatamente essere Alice, la figlia che la ballerina riteneva perduta.

Con questo colpo di scena si è chiusa la prima stagione e così si riapre questa seconda tornata di episodi, che presenterà una situazione del tutto nuova, perché l’equilibrio che con fatica Emma aveva costruito viene sconvolto dal ritorno di sua figlia, ma anche dalla presenza di Petra, pronta a mettersi in mezzo al rapporto tra l’etoile ed Enrico, che prossimi al matrimonio dovranno superare delle sfide del tutto nuove, tra l’arrivo della nuova donna e il ritorno del passato che tormenta Emma e che vizia il rapporto con il suo amato. Le due nuove protagoniste Petra e Diana sono interpretate rispettivamente da Francesca Cavallin e da Irene Paloma Jona, mentre nel cast ritroviamo diversi volti noti, da quelli di Giuseppe Zeno e Anna Valle fino a Elisa Visari e Gea Dall’Orto nei panni di Valentina e Miranda.

Luce dei tuoi occhi 2 le serate

Come per la stagione d’esordio, anche le puntate di Luce dei tuoi occhi 2 sono sei, ognuna dalla durata di circa 100 minuti, in onda ogni mercoledì sera con la cadenza di un episodio a serata. Ciò significa che, se la prima puntata di Luce dei tuoi occhi 2 va in onda mercoledì 12 aprile, l’appuntamento con il finale di stagione della fiction Mediaset è previsto per mercoledì 17 maggio: in mezzo c’è un mese e mezzo in cui la serie tv di Canale 5 terrà compagnia agli spettatori con nuovi intrighi tutti da scoprire.

Nel dettaglio, la seconda puntata di Luce dei tuoi occhi 2 va in onda mercoledì 19 aprile 2023, la terza mercoledì 26 aprile 2023, la quarta mercoledì 3 maggio 2023, la quinta mercoledì 10 maggio 2023 e infine ci sarà il già citato finale di stagione previsto per il 17 maggio. Tutte le puntate della fiction Mediaset vanno in onda su Canale 5, con l’orario d’inizio previsto per le ore 21:45 circa e finiscono invece alle 23:50. Il gran finale di Luce dei tuoi occhi 2 è in programma per mercoledì 17 maggio, in quella serata si scopriranno le sorti di Emma e di Diana.