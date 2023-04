Anticipazioni Luce dei tuoi occhi 2 prima puntata: la figlia non è morta

Luce dei tuoi occhi torna con la seconda stagione: le anticipazioni della prima puntata in onda mercoledì 12 aprile

Luce dei tuoi occhi torna con la seconda stagione stasera mercoledì 12 aprile ed è tempo di scoprire le anticipazioni su ciò che vedremo nella prima puntata della fiction firmata Mediaset. Si riparte, ovviamente, dalla fine della prima stagione e ritroviamo alcuni volti familiari, come chiaramente quelli di Giuseppe Zeno e Anna Valle nei panni di Enrico Leoni ed Emma Conti, ma anche delle new entry, su tutte Francesca Cavallin nei panni di Petra Novak, una donna che cela un incredibile segreto riguardante proprio Emma e che s’infilerà con forza tra la donna ed Enrico, rischiando di mandare a rotoli il loro imminente matrimonio.

Prima di conoscere, però, questo nuovo personaggio, dalle anticipazioni della prima puntata di Luce dei tuoi occhi 2 ritroviamo una Emma al settimo cielo, che è in procinto di sposare Enrico e che sta realizzando il suo sogno di guidare una scuola di ballo, con le allieve che hanno un feeling sempre più forte con la donna, che finalmente è riuscita a fare pace col dramma della scomparsa di sua figlia. La felicità di Emma, però, come mostrano le anticipazioni dalla puntata di stasera 12 aprile di Luce dei tuoi occhi 2 è destinata a durare poco: il passato torna a bussare alla porta per la donna, sotto forma di una giovanissima e talentuosissima ballerina, Diana, che strega la protagonista della fiction Mediaset, la quale non riesce a togliersi dalla testa quella ragazza, nonostante gli inviti di Enrico a lasciar perdere.

Anticipazioni Luce dei tuoi occhi 2 prima puntata: torna la figlia di Emma

Così, nella vita di Emma entrano Diana e sua madre Petra, la già citata Francesca Cavallin, e ben presto la nostra protagonista scopre che mamma e figlia nascondono un segreto importantissimo, riguardante proprio Emma e in particolare la sua bambina perduta, Alice, che altro non è che la stessa Diana. In questa prima puntata di Luce dei tuoi occhi 2, dunque, assisteremo ai primi incontri tra queste protagoniste e vedremo il nuovo equilibrio raggiunto da Emma Conti iniziare a vacillare. La clamorosa rivelazione riguardante l’identità di Diana, infatti, rischia di mandare letteralmente in frantumi la vita della protagonista della fiction Mediaset, che nella prima stagione aveva faticato tantissimo ad accettare la scomparsa di sua figlia e che, proprio al termine del primo ciclo di episodi, aveva raggiunto una nuova pace con l’incontro con Enrico e con l’impegno con la scuola da ballo.

D’altronde sul finale di stagione la produzione aveva già deciso di fare un grande spoiler su ciò che sarebbe accaduto e su cui si sarebbe incentrata la trama della seconda stagione di Luce dei tuoi occhi. Il personaggio interpretato da Anna Valle, ex grande etoile in pensione, non poteva non riconoscere tra piruette e prese la figlia che credeva morta. Riecheggia anche una frase nelle orecchie dei telespettatori pronunciata a Giuseppe Zeno “quella danzatrice è Alice, non potevo non riconoscerla, in lei ho visto me”. Attenzione ai destini che si incrociano perché come vedremo questa sera non ci sarà solo il mistero di Diana da risolvere.