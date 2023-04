Anticipazioni Amici 22 serale quinta puntata eliminato 15 aprile: sospesa registrazione

Le anticipazioni della quinta puntata del serale di Amici 22 in onda il 15 aprile: ballottaggio finale inaspettato e i social protestano

Stando alle anticipazioni della quinta puntata del serale di Amici 22 di sabato 15 aprile al ballottaggio ci saranno due big con un’eliminazione che già sta lasciando importanti strascichi. La registrazione si è aperta con la sfida tra i giudici che hanno avuto la possibilità di dimostrare la loro maestria nel tenere un ombrello in equilibrio su un solo dito della mano. La spunta Michele Bravi che sceglie la busta numero 2 e ancora una volta ad avere il pallino del gioco sono Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. La maestra gioca subito pesante e chiama un guanto di sfida tanto atteso tra Isobel e Maddalena, quello “musical” All That Jazz: la prova consisteva nell’eseguire la coreografia di questo pezzo di Chicago scegliendo o di cantare in playback o di farlo live. La ballerina australiana sceglie di cantare dal vivo mentre a sorpresa la nipote di Adriano Celentano fa i complimenti a Maddalena perché grazie al suo pungolarla è migliorata.

Emanuel Lo e Cristiano Malgioglio come sempre la contestano e scattano le solite polemiche, il primo voto dell’autore di Gelato al cioccolato va alla Svevi perché ritenuta più sinuosa, ovviamente il punto a Isobel premiata per l’esibizione perfetta sia nel canto che nel ballo da Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Un passo falso arriva schierando Ramon in un classico contaminato sulla canzone Sin Sin Sin con Lorella Cuccarini che schiera Cricca in duetto con Angelina che vincono con Halo di Beyoncè. Succede il clamoroso alla terza prova: la Celentano schiera nuovamente Isobel su One Night Only e chiama in causa Angelina che ha reinterpretato in chiave italo napoletana Don’t go yet, questa volta la figlia di Mango non riceve voti e a portare la squadra alla vittoria della prima manche è Isobel. Al primo ballottaggio della serata vanno Cricca e Angelina: la Mango si esibisce con Quanno Chiove di Pino Daniele. Il primo eliminato provvisorio nella quinta puntata del serale di Amici in onda sabato 15 aprile è Cricca che scoppia in un pianto disperato a tal punto che Maria De Filippi deve interrompere la registrazione.

Anticipazioni Amici 22 serale quinta puntata 15 aprile: chi è uscito

I Zerbi Cele per la seconda manche sfidano i CuccaLo: Maddalena vince contro Aaron in una coreografia su My Head and My Heart con l’ausilio di Elena D’Amario e Simone Nolasco. Il cantante di Rudy Zerbi perde la sfida anche per Cristiano Malgioglio a cui non è piaciuta la sua interpretazione de La Cura di Battiato ritenendola troppo per lui. Aaron è scoppiato in lacrime e il giurato lo ha rincuorato abbracciandolo. La seconda manche finisce prima del previsto perché si chiude già alla seconda prova con Maddalena che guadagna il secondo punto consecutivo e la vittoria per i CuccaLo con un’intensa coreografia su Il Mare D’Inverno battendo Ramon che interpreta in chiave, ancora una volta di classico contaminato, Il Mio Canto Libero. Al ballottaggio vanno Aaron e Ramon: il cantante si esibisce in If Ain’t Got You di Alicia Keys. Il secondo eliminato provvisorio nella quinta puntata del serale di Amici 22 in onda sabato 15 aprile è Ramon.

La terza manche vede Lorella Cuccarini e Emanuel Lo sfidare i TodArisa: la showgirl con il dente avvelenato per la scorsa puntata schiera il guanto di sfida interpretazione Angelina contro Federica con la canzone New Rules, ovviamente non c’è dubbio e vince la figlia di Mango. L’errore dei CuccaLo arriva puntando su Maddalena che danza sulle note di Left Outside Alone sfidando Wax che reinterpreta a modo suo Chiedo scusa se parlo di Maria, un’esibizione che fa discutere e crea polemiche perché la dedica alla conduttrice facendola sedere addirittura a centro studio. La terza prova è di nuovo un grande classico: gli sfidanti vincono facile con Angelina che fa il bis con Pino Daniele battendo Mattia e Benedetta.

Al ballottaggio vanno Federica e Wax: il terzo eliminato provvisorio nella quinta puntata del serale di Amici 22 è Federica. Al ballottaggio finale il primo a salvarsi è Cricca, mentre a rischio eliminazione restano Federica e Ramon. Secondo le prime indiscrezioni l’eliminato della quinta puntata del serale di Amici 22 è Ramon. Tra le curiosità il guanto di sfida dei prof sul tema passione è stato vinto dai CuccaLo esibendosi sulle notte di Il bene nel male di Madame, Todaro e Arisa si sono esibiti con Io te vurrià vasà con il ballerino che non ha ballato questa volta con sua moglie Francesca Tocca. Stupisce Alessandra Celentano con un tango. Gli ospiti sono stati Francesco Cicchella e Clara di Mare Fuori con Origami all’Alba.