Vite al Limite Stephanie Smith oggi calunnia Nowzaradan: condannata

I telespettatori di Vite al Limite hanno conosciuto la storia di Stephanie Smith: oggi la donna ha attaccato il dottor Nowzaradan, il motivo

Stephanie Smith ha partecipato a Vite al Limite con l’obiettivo di perdere peso. Durante la trasmissione ha spiegato il suo rapporto con il cibo che è diventato fondamentale dopo la separazione dei suoi genitori. Mentre stavano cercando di riallacciare il rapporto, il padre di Stephanie morì tragicamente in un incidente, il che la portò a essere data in affidamento a causa delle difficoltà economiche della famiglia. “Mi hanno presa in affidamento perché mia madre non aveva un posto adeguato dove vivere”, ha spiegato Stephanie. “È stato come se avessi perso due genitori nello stesso giorno”. Sebbene Stephanie abbia trascorso un periodo della sua vita senza entrambi i genitori, da allora ha riallacciato i rapporti con la madre e con il suo nuovo patrigno.

Il desiderio di Stephanie di cambiare vita l’ha spinta a chiedere l’aiuto e la guida del dottor Younan Nowzaradan di Vite al Limite. All’inizio dell’episodio, Stephanie pesava circa circa 270 kg, il che significava che era troppo pesante per potersi sottoporre a un intervento di bypass gastrico. Questo tipo di intervento l’avrebbe aiutata a dimagrire. Con il sostegno della madre e dei due figli, Stephanie stava gradualmente facendo progressi quando improvvisamente ha deciso di rinunciare, con grande sorpresa di molti. Il dottor Now aveva dato a Stephanie un piano dietetico, ma quando ha notato che non stava apportando cambiamenti al suo peso iniziale, ha sospettato che non si stesse attenendo alla dieta.

Vite al Limite Stephanie Smith oggi: le accuse a Nowzaradan

Dopo l’addio alla trasmissione si è scoperto che Stephanie di Vite al Limite è sposata secondo quanto riportato dal suo Facebook, un dettaglio della sua vita privata che non era stato rivelato durante la sua esperienza. Tra l’altro la stessa donna aveva detto di sentirsi sola e per questo in tanti sospettano che abbia fatto la parte della vittima perché in realtà non convinta del dottore Nowzaradan. Proprio la sua scelta di lasciare il programma ha spinto Stephanie Smith ad attaccare il dottore spiegando che si è sentita abbandonata dal professionista e di aver scelto di andare via proprio perché non era spronata e non era considerata da Nowzaradan e il suo staff.

Accuse gravi con Stephanie di Vite al Limite che oggi sta facendo dei lenti passi avanti per perdere peso da sola così come dichiarato sui suoi social. Il periodo inconcludente di Stephanie Smith a Vite al Limite ha sollevato delle domande: dopo aver somministrato a Stephanie un programma dietetico, il dottore Nowzaradan non notò alcun cambiamento nel suo peso, il che gli fece sospettare che la donna non avesse rispettato la dieta. Sorprendentemente, alla fine dell’episodio, Stephanie ha bloccato il dottor Now e si è rifiutata di rispondere alle sue telefonate. Non si presentava agli appuntamenti programmati. Alla fine dell’episodio, Stephanie ha rivelato di voler abbandonare il programma e ha accusato il dottor Now di aver rinunciato a lei. Il suo improvviso cambiamento di atteggiamento è stato sorprendente. Per questo le sue calunnie non convincono i fan di Vite al Limite che hanno invitato il chirurgo a denunciare la donna per le accuse infamanti sul suo conto. Condannata dai social scrivono negli States in attesa di capire se Stephanie Smith sarà querelata dal dottore Nowzaradan.