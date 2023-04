Giulia Blanco testo e significato canzone dedicata all’ex fidanzata

Tra le canzoni di Innamorato il nuovo album di Blanco spicca Giulia: la dedica alla ex fidanzata e il testo del brano

Giulia è una delle tracce contenute nel nuovo album di Blanco, Innamorato, ed è sicuramente una delle canzoni che, sin dall’annuncio della tracklist del Cd ha destato più curiosità tra i fan del cantante bresciano. Il motivo è semplice: Giulia è il nome dell’ex fidanzata di Blanco, Giulia Lisioli, e chiaramente questa canzone ha immediatamente fatto pensare a lei. Peculiare la scelta del vincitore di Sanremo in coppia con Mahmood di dedicare così esplicitamente una canzone alla sua ex, ma è anche la testimonianza di quanto grande sia stato il loro amore. La canzone infatti ripercorre le fasi conclusive del rapporto, sottolineando come i due fossero arrivati a un punto in cui evidentemente la loro storia non poteva andare avanti, ma nonostante la sofferenza non è stato comunque facile accettarlo. Questa rottura ha portato a galla diverse crepe e dal testo della nuova canzone di Blanco si percepisce bene lo scontro che c’è stato, che ha portato a perdere la testa e finire le lacrime. Alla fine, però, come spesso capita le colpe per la fine di un rapporto vanno divise, anche se poi magari ci si ne rende conto solo dopo un po’ di tempo. D’altronde, al tempo della rottura tra Blanco e Giulia si è parlato molto delle difficoltà che la ragazza ha vissuto, con la giovane che solo dopo un po’ di tempo è tornata a parlare della sua relazione col cantante, ammettendo di stare meglio, ma di aver vissuto momenti complessi. Ora è lo stesso Blanco a tornare su quella rottura, esprimendosi come riesce a fare meglio, in musica, e regalando una canzone sicuramente molto intima è importante. In un disco che s’intitola Innamorato e parla ampiamente di amore una canzone come questa trova un posto di rilievo visto il grande amore che hanno vissuto Blanco e Giulia, finito magari in maniera un po’ rovinosa, ma che riecheggia in questo splendido brano.

Giulia Blanco: il testo

Perché mi dici che stai male

Che vorresti continuare

Anche se non sono più lo stesso

Lo accetteresti adesso?

No

Non rovinare la magia

O lì sotto casa mia

Passeremo anche questo

Come hai fatto con il resto

E ancora bruciano i ricordi fuori scuola

E la mia vita ha colori che non puoi vedere

Che finirà sotto un fiore, sotto rose nere

Sotto la luce del sole

Sotto le bufere

Insieme ad altre persone

Come fai a non capire che

Che ho già perso la testa

E non è la prima volta

Ho finito le lacrime

Che mi rendevano fragile

Oggi ho perso la testa

Ma che casino che hai fatto

È rimasto solo un disastro

So che ti hanno ingannato

Ma sanno tutto di noi

E dividiamoci le colpe

Se non è essere folle

Finita quasi a botte

Tutto tranne che dolce

E ancora bruciano i ricordi fuori scuola

E la mia via ha colori che non puoi vedere

Che finirà sotto un fiore

Sotto rose nere

Sotto la luce del sole

Sotto le bufere

Insieme ad altre persone

Come fai a non capire che

Che ho perso la testa

E non è la prima volta

Ho finito le lacrime

Che mi rendevano fragile

Oggi ho perso la testa

Ma infine dopotutto

Sembro io il farabutto

Dopo che ti ho dato tutto

Piangi e piangi e piangi come una fontana

Mi dai del figlio di puttana

Prendi a pugni la persiana

Ah

Ma infine dopotutto

Oggi ho perso la testa

E non è la prima volta

Ho finito le lacrime

Che mi rendevano fragile

Ma oggi ho perso la testa