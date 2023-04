Blanco nuovo album Innamorato: tracklist e info

Blanco torna con il suo secondo album dal titolo innamorato: la tracklist del nuovo cd dell’artista e tutte le informazioni da sapere

Si chiama Innamorato il nuovo album di Blanco. Dopo lo straordinario successo di Blu Celeste, primo cd dell’artista bresciano, cui hanno fatto seguito la vittoria a Sanremo con Mahmood e un tour con numeri da record, il cantante di Finché non mi seppelliscono torna con il secondo album della sua carriera, un lavoro attesissimo, che costituisce un nuovo capitolo importante del percorso artistico di uno dei più fulgidi talenti della scena italiana. Il nuovo album di Blanco Innamorato vede la luce venerdì 14 aprile a mezzanotte e si candida subito a entrare con forza nelle classifiche di ascolto. L’obiettivo per il giovane artista è quello di replicare il successo di Blu Celeste, uscito il 10 settembre 2021 e capace di collezionare ben sei certificazioni di platino, risultando uno dei dischi più ascoltati dell’ultimo anno e mezzo. Anche per questo lavoro al fianco di Blanco c’è il suo fidato amico e produttore Michelangelo, ormai una garanzia in coppia con il talento lombardo. Insieme i due hanno lavorato a un cd molto profondo, che è stato anticipato dal singolo L’isola delle rose e che contiene molti brani che, come in Blu Celeste, mettono a nudo l’animo dell’artista. Blanco porterà poi in giro il suo nuovo disco quest’estate con i due concerti evento programmati per il 4 e il 20 luglio allo stadio Olimpico di Roma e al San Siro di Milano, due grandissime occasioni per sentire dal vivo le nuove canzoni dell’artista. Di seguito, dunque, la tracklist di Innamorato il nuovo album di Blanco:

Anima tormentata

Ancora ancora ancora

Un briciolo di allegria feat. Mina

Lacrime di piombo

L’isola delle rose

Innamorato

Scusa

Fotocopia

Giulia

La mia famiglia

Raggi di sole

Vada come vada

Innamorato album canzoni

Come anticipato, il cd è stato anticipato da L’isola delle rose, singolo che ha avuto un successo incredibile, ma che come ben sappiamo ha anche portato Blanco al centro di un aspro dibattito. Il riferimento è chiaramente alla sua esibizione al Festival di Sanremo, dove l’ex vincitore della kermesse si è esibito proprio col suo nuovo singolo, ma la sua performance è andata incontro ad alcuni problemi tecnici e allora il ragazzo ha cominciato a distruggere i fiori sul palco, una leggerezza che in molti non gli hanno perdonato, anche se poi Blanco si è immediatamente scusato con una profonda lettera pubblicata su Instagram. Questo, dunque, è il singolo di lancio, seguito poi da Un briciolo di allegria, attesissima canzone che vede l’inedito featuring tra il cantante di Notti in bianco e Mina, una delle voci più importanti della musica italiana. Un briciolo di allegria è la canzone che verrà inserita nelle rotazioni radiofoniche già da venerdì 14 aprile, poi ci sono molte altre canzoni che incuriosiscono parecchio, tra cui chiaramente Giulia, un nome che richiama all’ex fidanzata di Blanco, Giulia Lisioli, e che è stata immediatamente notata da tutti i fan del cantante, curiosi di capire cosa l’artista ha voluto dire inserendo questa canzone nel suo nuovo album.