Un briciolo di allegria Blanco Mina testo e significato canzone

Un briciolo di allegria è l’insolito featuring che unisce Blanco e Mina: il testo e il significato del nuovo singolo dell’artista bresciano

Un briciolo di allegria è il secondo singolo estratto da Innamorato, secondo album della carriera di Blanco. Il brano segue L’isola delle rose, primo singolo del cd, e si avvale della prestigiosa collaborazione di Mina, con un featuring che al suo annuncio ha davvero stupito tutti. Lo stesso Blanco ha presentato il brano, dicendosi entusiasta e onorato di collaborare con quella che l’artista bresciano ha definito la regina della musica italiana, che nonostante la sua grandezza rimane comunque attenta anche alla musica del momento. Il brano si costituisce con una sorta di dialogo generazionale, con due poli lontani dal tempo, che però s’incontrano in un campo eterno e globale, la musica, capace davvero di superare ogni distanza, anche quella temporale, e di eternizzarsi. Il significato della canzone ruota intorno all’amore, inteso, come spesso capita nelle canzoni del vincitore di Sanremo in coppia con Mahmood, come un sentimento molto forte, capace di essere totalizzante sia in positivo che in negativo. Qui viene cantato un amore che si nutre di ricordi, che aspira alla sincerità e che in fonda è capace di regalare un briciolo di allegria anche nei momenti più complessi. La collaborazione con Mina rappresenta sicuramente per Blanco una grandissima consacrazione, un nuovo step nella sua carriera già strepitosa, seppure ancora relativamente breve.

Un briciolo di allegria testo

In mezzo al viale giocavo a pallone

Sulla strada sterrata che mi ha cresciuto

Dove il cielo è bordeaux immerso nel verde

Dove Dio creò distese di niente

Se non è sincero

Se l’amore è vero muori dentro

Un sentimento puro

No, non ha futuro se ti perdo

Darei la mia vita

Che non è infinita

A un prezzo onesto

Ma per fortuna che

Che poi ci siamo trovati

Sotto un chiaro di luna

Forse un po’ stropicciati

Da una storia vissuta

E poco dove eravamo

Stesi sopra una pietra

Coi capelli in mano

Come una matita

Scriverei una poesia

Ra pa pa pa pa pa, pa pa

Per un briciolo di allegria

Ra pa pa pa pa pa, pa pa

Tutte le offese che vuoi

Non serviranno se puoi parlare con me

Ed è difficile saper distinguere

L’amore dalla follia

Se non è sincero

Se l’amore è vero muori dentro

Un sentimento puro

No, non ha futuro se ti perdo

Darei la mia vita

Che non è infinita

A un prezzo onesto

Ma per fortuna che

Che poi ci siamo trovati

Sotto un chiaro di luna

Forse un po’ stropicciati

Da una storia vissuta

E poco dove eravamo

Stesi sopra una pietra

Coi capelli in mano

Come una matita

Scriverei una poesia

Ra pa pa pa pa pa, pa pa

Per un briciolo di allegria

Ra pa pa pa pa pa, pa pa

E non invecchia mai

Ciò che vive dentro noi

E non sbiadisce mai

Come foto polaroid

Se non mi domando chi eravamo

Io non mi ricordo chi siamo

Per un briciolo di allegria

Ra pa pa pa pa pa, pa pa