Alessio Amici fidanzata: il flirt di Cavaliere nella scuola

Alessio è stato eliminato da Amici, ma c’è chi ha pianto per il suo addio alla scuola più famosa d’Italia. Il giovane ballerino ha forse una fidanzata?

Nella quarta puntata serale di Amici 22, andata in onda negli scorsi giorni, è stato alla fine eliminato Alessio Cavaliere, il ballerino napoletano classe 2003. In molti però si domandano se il ballerino originario di Napoli abbia una fidanzata, e chi sia. “Mi sono vissuto tutto e l’ho fatto pienamente. Sono contento davvero, fiero di quello che ho fatto, non mi aspettavo di arrivare fino a qui, siamo comunque alla quarta puntata, quindi sono contento”. Queste le sue parole, pronunciate subito dopo il verdetto della giuria. Lascia dunque la scuola più famosa d’Italia, quella diretta da Maria De Filippi, nella quale era entrato lo scorso gennaio. Sebbene giovanissimo, ha dimostrato fin da subito grande abilità e competenza nel ballo, diventando molto popolare tra il pubblico. Alessio è stato anche bravo a dimostrare le sue qualità e conquistarsi il serale, pur essendo entrato tardi nella scuola e avendo avuto meno tempo dei suoi compagni per studiare e migliorarsi come ballerino.

Non sono poche le persone che sospettano che Alessio abbia instaurato un qualche rapporto all’interno della scuola, in questi pochi mesi, andando ben al di là dell’amicizia. Il ragazzo è stato spesso visto in ottimi rapporti con le compagne Benedetta e Angelina, e in particolare la prima è anche scoppiata a piangere al momento della sua eliminazione. Tuttavia, però, non si sa nulla di preciso sulla sua situazione sentimentale, e nemmeno i suoi canali social ci aiutano a scoprire qualcosa a riguardo. Sembra quindi legittimo dire che Alessio Cavaliere non è fidanzato. In merito a un suo possibile flirt all’interno della scuola di Amici, dobbiamo smentire: solo amicizia, compresa quella con la già citata Benedetta. A proposito della reazione della ragazza dopo l’eliminazione di Alessio, appare evidente quanto sia una reazione normale commuoversi all’eliminazione di un proprio compagno in casetta dati i rapporti che si instaurano tra i ragazzi del talent che ormai hanno trascorso quasi un anno insieme dai casting al serale.

Alessio Amici borsa di studio

Sul web sta facendo molto discutere il fatto che, dopo aver lasciato Amici 22 nel quarto serale, Alessio Cavaliere non abbia ricevuto alcuna borsa di studio. I suoi compagni e compagne eliminati nelle puntate precedenti hanno tutti ottenuto la possibilità di proseguire gli studi di danza in prestigiose accademie: è successo a Megan Ria, Gianmarco Pretelli e Samuele Segreto. Quest’ultimo, in particolare, trascorrerà addirittura un anno di studio a New York. Il motivo per cui al giovane ballerino napoletano non sia stata assegnata una borsa di studio, come avvenuto invece ad altri concorrenti di Amici, non è chiaro, e molta gente su Twitter si è scagliata contro la produzione dello show di Mediaset.

Alessio, però, non sembra essersela presa troppo, e anzi sui suoi canali social ha ringraziato tutti per la grande occasione che gli è stata concessa. In particolare ha voluto salutare e ringraziare tutti i professionisti, la redazione e tutte le persone che lavorano ad Amici 22. Non potevano mancare i ringraziamenti per il suo professore Raimondo Todaro per la fiducia ricevuta, stesso discorso per tutti gli altri prof: “Grazie perché Amici è un mondo a sé, che riceve talenti e li sforna col doppio delle loro capacità”, le sue parole.