Anticipazioni Il Cantante Mascherato stasera 15 aprile: duetti e caos

Anticipazioni semifinale de Il Cantante Mascherato 2023 di stasera 15 aprile: duetti tra maschere e cantanti, chi esce tra Stella e Scoiattolo Nero

Stando alle anticipazioni de Il Cantante Mascherato di stasera 15 aprile le polemiche non mancheranno tra duetti e doppio smascheramento. Questa edizione 2023 del programma condotto da Milly Carlucci è giunto alla semifinale e l’atmosfera è ancora più infuocata grazie alla serata dei duetti tra maschere e big della musica italiana che si alterneranno sul palco per rendere gli indizi su chi c’è dentro i personaggi ancora più intriganti. In apertura di trasmissione la conduttrice annuncerà l’esito del ballottaggio ufficializzando chi esce tra Scoiattolo Nero e Stella: tra gli indiziati ci sono Simona Ventura e Valeria Marini per quanto riguarda Stella mentre Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando sono i nomi fatti dalla giuria per chi c’è nella maschera dello Scoiattolo Nero.

La scelta da parte della produzione e di Milly Carlucci di rinviare il verdetto alla puntata di stasera non è piaciuto al pubblico social che in questa edizione ritiene il programma troppo lungo e eccessivamente prolisso. Inoltre annullare lo smascheramento alla fine della puntata ha lasciato tutti perplessi così come è avvenuto spesso con Ballando con le Stelle. La differenza netta è che tantissimi bambini seguono la trasmissione e restare alla tv per tanto tempo appare alquanto improbabile. Una volta svelata l’identità che si cela dietro i due papabili eliminati questa sera alla seminale del Cantante Mascherato sarà la volta dei confronti ovvero di due indiziati che si sfidano l’uno contro l’altro per convincere la giuria di non far parte del cast delle maschere di questa edizione. I primi a sfidarsi saranno Massimo Lopez e Tullio Solenghi.

Anticipazioni Il Cantante Mascherato stasera 15 aprile: mascherato per una notte

Stando alle anticipazioni de Il Cantante Mascherato 2023 di stasera 15 aprile tornano i duetti della semifinale con sei super ospiti: gioca in casa il Criceto che canterà O Surdato Nnamurato insieme ai giudici Flavio Insinna e Francesco Facchinetti; Anna Tatangelo accompagnerà Stella o Scoiattolo Nero nella sua essere una donna; lo Squalo è pronto ad intonare Anima Mia con I Cugini di Campagna; il Cavaliere Veneziano duetterà con Ivana Spagna in Easy Lady. A chiudere i duetti il Ciuchino nei panni di Amedeo Minghi insieme a Mietta in Vattene Amore. Spazio anche questa sera nella semifinale del programma condotto da Milly Carlucci ai mascherati per una notte, questo è un altro elemento che in molti hanno associato a Ballando Con le Stelle perché di fatto è come il Ballerino per una notte solo con ospiti inseriti all’interno della maschera cuore.

Nel corso dell’anteprima dello show in una finestra de La Vita in Diretta, la conduttrice ha svelato ad Alberto Matano i cinque indiziati che il pubblico da casa dovrà votare pensando che siano all’interno del mascherato per una notte della semifinale: gli 883 (Max Pezzali e Mauro Repetto), Il Volo (Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone), Paola e Chiara e Lino e Rosanna Banfi. Per quanto riguarda quest’ultima coppia non sarebbe la prima volta al Cantante Mascherato infatti nella scorsa edizione erano nella maschera del Pulcino. Inoltre l’attrice di Capri ha partecipato come concorrente all’ultima edizione di Ballando con le Stelle.