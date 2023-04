Giulia Pauselli marito: su Marcello Sacchetta la verità dopo anni

La professionista di Amici Giulia Pauselli ha un compagno Marcello Sacchetta suo collega. I due hanno un figlio, Romeo Maria nato il 30 agosto 2022

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta hanno coronato il loro sogno d’amore, incinta del loro primo figlio, la professionista di Amici ha partorito il 30 agosto 2022 dando alla luce il piccolo Romeo Maria. La danzatrice in realtà ha un compagno perché attualmente il collega ballerino non è suo marito. I fan si confondono anche perché la coppia è molto amata e dura da tantissimi anni: Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta stanno insieme da dieci anni. Si sono conosciuti non ad Amici come tutti pensano ma sul set di un film di Bollywood e come raccontato più volte hanno subito capito di essere anime gemelle. Per lei è stato amore a prima vista e ha cercato in tutti i modi di non lasciarsi sfuggire il suo attuale compagno. Il primo anno di fidanzamento è stato trascorso facendo avanti e indietro tra Roma e Parigi perché l’attuale professionista del talent all’epoca era al Crazy Horse della capitale francese. C’è da chiarire anche un altro equivoco: Giulia Pauselli, 32 anni, ha partecipato ad Amici 10 nel 2011, prima di conoscere Marcello Sacchetta che in quell’anno non faceva parte del cast dei professionisti del programma condotto da Maria De Filippi.

Inoltre in quel periodo si parlò di un flirt tra l’allieva e Stefano De Martino legato sentimentalmente a Emma Marrone. Ben presto il talento della danzatrice in giro per il mondo viene notato anche in Italia e torna stabilmente a Roma dove inizia a convivere con Marcello Sacchetta nel 2017 quando diventa professionista di Amici. La loro storia d’amore va a gonfie vele e i due condividono dei bellissimi scatti sui relativi profili Instagram compreso l’annuncio della gravidanza molto desiderata. La ballerina ha raccontato di aver subito capito di essere incinta del suo primo figlio, non perché ci fossero dei sintomi particolari, ma perché se lo sentiva dentro. Un momento per lei difficile è stato quando è stata molto criticata per la sua decisione di ballare per le dimostrazioni del day time del programma con il pancione, un periodo poi superato. Dopo pochi mesi dal parto, il fisico di Giulia Pauselli è subito tornato perfetto e neanche un anno dopo nell’edizione di Amici 2023 è tornata grande protagonista del serale.

Giulia Pauselli compagno: chi è Marcello Sacchetta

Marcello Sacchetta, 40 anni, è nato il 25 agosto 1983 a Napoli sotto il segno del Leone. Sin dall’infanzia ha sempre sognato di diventare ballerino perché la sua unica passione era la danza, amava infatti vedere le registrazioni di Michael Jackson di cui erano grandissimi fan i suoi genitori. Da bambino inizia a studiare danza in maniera professionale e vince in adolescenza gli Europei di rock’n’roll. La sua prima apparizione in tv e ancora minorenne nelle coreografie del video di Biagio Antonacci sulle note di Mi fai stare bene. Il compagno di Giulia Pauselli diventa praticamente una piccola star potendo annoverare in curriculum la sua partecipazione al video di Sting Fields of Gold. Decide di specializzarsi al Teatro dell’Europa di Roma ottenendo un importante diploma che gli apre le porte del mondo del ballo che conta affiancandosi a professionisti come Daniel Ezralow e Luca Tommasini per poi partecipare ai tour di Justin Bieber e David Guetta. Marcello Sacchetta diventa professionista di Amici nel 2013 e conduce il daytime nel 2019 quando la trasmissione era su Real Time. Una piccola curiosità: il compagno di Giulia Pauselli ha partecipato anche come concorrente al talent nel 2002 quando si chiamava ancora Saranno Famosi e fu scartato ai provini.