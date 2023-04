Amici 22 Mattia e Benedetta bacio fuorionda: la replica del fidanzato di lei

Nella puntata di ieri 15 aprile del serale di Amici 22 Mattia e Benedetta si sono scambiati un nuovo bacio: il fidanzato di lei risponde

L’eliminazione di Federica nella puntata di ieri 15 aprile del serale di Amici 22 non è l’unica notizia che ha diviso i social. A fare scalpore è stata l’esibizione di Mattia e Benedetta che sono scesi in pista solo nell’ultima prova della terza manche in un passo a due differente rispetto a quelli proposti finora, un rock n roll sulle note di Twist and Shout dei Beatles. Ciò che ha colpito non è stata la coreografia ma quanto accaduto alla fine della loro esibizione che si è concluso con un bacio inaspettato dal pubblico da casa. Un dettaglio che non era trapelato durante la registrazione e che quindi ha sorpreso i fan del programma condotto da Maria De Filippi. Non è la prima volta che tra i due vengono analizzati dei gesti che potrebbero far pensare ad una ship in corso, questa volta però in tanti hanno visto il bacio che è arrivato in un momento davvero particolare.

Prima c’è stato un clamore social per cui il fandom di Benedetta ha difeso la ragazza negando che ci fosse stato uno sfiorare di labbra ma un bacio sul nasino e l’altro sulla guancia. Una volta di fronte all’evidenza dello scatto che diventando virale, oltre al video della coreografia, appare evidente che si siano scambiati questa effusione a musica finita ma questo non significa che faccia comunque parte della scena e che sia stato inserito nel ballo come conclusione decisa a tavolino durante l’applauso del pubblico. Questo clamore ha infastidito il fidanzato di Benedetta Vari che ha replicato con un duro sfogo su Instagram il bacio tra la sua dolce metà e Mattia Zenzola.

Amici 22 Mattia e Benedetta bacio: parla il fidanzato di lei

Il fidanzato di Benedetta si chiama Simone Maselli, è nato a Roma dove attualmente lavora. Ha un figlio di otto anni nato da una precedente relazione di nome Thiago e di lui ne ha parlato la ballerina di latino di Amici 22 in diverse occasioni. In particolare lo ha fatto in un’intervista con Elena D’Amario dove ha spiegato che è la sua anima gemella, che è la persona più importante della sua vita, che hanno lo stesso spirito e che provano le stesse emozioni. Un amore molto forte caratterizzato anche dal legame che Benedetta ha instaurato con il figlio Thiago di cui conserva alcuni disegni che ha fissato nella sua stanzetta nella casa di Amici 22. Dopo tante teorie, commenti e giustificazioni da parte del fandom, a parlare di Benedetta è stato proprio il fidanzato Simone che su Instagram ha commentato quanto accaduto nella puntata di ieri 15 aprile. Il bacio tra la sua fidanzata e Mattia per lui non ha nessun peso. Anzi ha aggiunto che quando la propria compagna si espone pubblicamente paga il dazio di essere anche criticata e esposta alle cattiverie della gente e solo perché in tv si può permettere, a torto, di sindacare sulla vita privata. Per concludere ha dichiarato che la ama tanto e che sostiene Benedetta nel suo percorso nel talent.