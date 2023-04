Eliminato ieri sera Amici 2023 quinta puntata 15 aprile: decide Maria

Chi è l’eliminato uscito ieri sera ad Amici 22 nella quinta puntata del 15 aprile: uno tra Ramon e Federica ha lasciato la scuola

La quinta puntata di Amici 22 in onda ieri sera 15 aprile ha decretato l’eliminazione di un altro allievo: questa volta è stata una sfida canto contro ballo che ha chiamato la giuria ad una decisione davvero complicata considerando che sui social in molti non si aspettavano che al ballottaggio definitivo andassero proprio loro due. La puntata è iniziata con il solito gioco per decidere chi tra Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi dovesse decidere quale busta scegliere per dare inizio alle sfide. A vincere è stato il cantante di La breve vita dei coriandoli che pesca ancora una volta Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. I due prof sfidato Emanuel Lo e Lorella Cuccarini e si parte subito con un guanto di sfida tra Isobel e Maddalena in All That Jazz. Per l’occasione la ballerina australiana sceglie anche di cantare, mentre la Svevi non se la sente e utilizza il lip sync: prima delle esibizioni è subito tempo di polemiche con il compagno di Giorgia che critica la Celentano per essersi presa i meriti dei miglioramenti di Maddalena. Al momento del voto anche Cristiano Malgioglio si lamenta dell’atteggiamento della prof perché non ritiene giusto che debba decidere anche la pettinatura di chi danza, la nipote di Adriano risponde a tono dicendo che non deve essere lui ad insegnarle il lavoro. Alla fine a conquistare il punto è Isobel con Malgioglio che vota inutilmente per dispetto Maddalena.

La seconda prova vede Ramon ballare Sing Sing Sing e Cricca cantare ancora una volta in duetto con Angelina, questa volta scelgono la canzone Halo di Beyoncè. L’esibizione funziona e conquista i giudici che decidono così di assegnare il punto al cantante fissando il punteggio in parità. La terza prova invece è una grande sfida tra Isobel e Angelina: l’australiana è incontenibile in One Night Only mentre la cantante sceglie di proporre la sua versione di Don’t go yet di Camila Cabello. La scelta però non convince anche perché l’allieva della Celentano incanta in primis Malgioglio che usa una metafora decisamente particolare dicendo che è come una lattuga fresca. Il punto va così a Isobel che permette a Celentano e Zerbi di conquistare la vittoria. Tra una esibizione e l’altra Giuseppe Giofré fa ascoltare un audio di Malgioglio che si lamenta di non essere stato invitato dal collega a ballare e così scatta il twist con il cantautore che assicura che il suo femore è intatto. Al ballottaggio provvisorio vanno Cricca che canta Vieni da me de Le Vibrazioni e Angelina in California Dreamin’ anche in questo caso in una versione personalizzata. Il primo eliminato provvisorio nel serale di Amici 2023 di ieri sera 15 aprile è Cricca che va al ballottaggio per l’eliminazione definitiva.

La seconda sfida vede ancora una volta Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sfidare Emanuel Lo e Lorella Cuccarini: Aaron affronta Maddalena. Il cantante si esibisce in La Cura di Franco Battiato, mentre la ballerina danza su My head and my heart: Cristiano Malgioglio non apprezza la performance dell’allievo della squadra di Zerbi e Cele perché non ritiene che sia adatto a cantare non essendo grande abbastanza. Il giudizio fa scoppiare in lacrime Aaron che non riesce a trattenersi al punto tale che Maria De Filippi si avvicina per consolarlo e stringergli la mano. Malgioglio lo abbraccia e sottolinea che comunque la sua voce gli piace tantissimo. Il punto alla fine lo vince Maddalena. Nella seconda sfida ancora la ballerina viene chiamata in causa per sfidare Ramon. L’allievo della Celentano si esibisce sulle note di Il mio canto libero di Lucio Battisti, mentre la Svevi su Il mare d’inverno. Non c’è storia per i giudici che ottiene un altro punto e permette a Cuccarini Lo di vincere 2 a 0. Al ballottaggio provvisorio vanno così Aaron e Ramon: il cantante si esibisce in If I ain’t got you di Alicia Keys mentre il ballerino danza su Bring me to life degli Evanescence. Il secondo eliminato provvisorio nel serale di Amici 2023 di ieri sera 15 aprile è Ramon che va al ballottaggio per l’eliminazione definitiva.

Amici 2023 chi è stato eliminato quinta puntata 15 aprile

Come da tradizione prima della terza manche arriva il guanto dei prof: Lorella Cuccarini e Emanuel Lo si esibiscono su Il bene nel male di Madame puntando ancora una volta sulla sensualità con buona pace di Giorgia. Raimondo Todaro danza con Giulia mentre Arisa canta splendidamente I te vurria vasà, infine Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ne inventano un’altra: l’obiettivo è emulare Shall we dance? e il tango di Jennifer Lopez e Richard Gere. Il professore entra in studio in stile Ufficiale e Gentiluomo poi con un trucco si fa sostituire per il tango dove la Celentano mostra tutto il suo talento. A vincere sono Cuccarini e Emanuel Lo. La terza manche vede proprio i due prof affrontare Arisa e Raimondo Todaro: si parte con il guanto di sfida performance tra Angelina e Federica con la canzone New Rules di Dua Lipa. Cristiano Malgioglio, prima di dare il suo voto, spiega che due amici lo chiamano Dua e Lipa perché Dua significa Amo, Lipa io voglio e a quest’ultimo risponde sempre. Poi ci tiene a far capire ad Angelina in particolare di non prendersela se qualche volta il suo giudizio non le piace e questa volta premia proprio la figlia di Mango. Giuseppe Giofrè si astiene e alla fine Michele Bravi fa vincere la voce di Voglia di vivere.

Nella seconda sfida Maddalena sfida Wax: la ballerina si esibisce sulle note di Left Outside Alone di Anastacia, mentre il cantante sorprende tutti e dedica un brano a Maria De Filippi riscrivendo con le sue barre Chiedo scusa se parlo di Maria di Giorgio Gaber. La conduttrice si mette a centro studio sedendosi sul banchetto che apparteneva a Wax mentre il cantante racconta la sua esperienza ad Amici e infine la dedica “grazie mille Maria mi hai cambiato la vita”. Nessuna speranza per Maddalena con Wax che conquista il punto grazie ai voti di Malgioglio e Michele Bravi. Terza e ultima sfida con Angelina che affronta Mattia in un passo a due con Benedetta sulle note di Twist and Shout dei Beatles. La cantante invece si esibisce in Quanno Chiove di Pino Daniele e conquista il punto decisivo. Al ballottaggio provvisorio vanno Wax e Federica, i cantanti della squadra di Arisa. La prima ad esibirsi è Federica che canta Sempre di Gabriella Ferri, mentre la voce di Turista per sempre interpreta Raffaella è mia di Tiziano Ferro. Il terzo eliminato provvisorio nel serale di Amici 2023 di ieri sera 15 aprile è Federica che va al ballottaggio finale per l’eliminazione definitiva insieme a Cricca e Ramon. Il primo ad esibirsi è Cricca con Hold back the river di James Bay, ma l’emozione prende il sopravvento e la voce è rotta dal pianto. Il cantante poi si riprende e riesce a chiudere la sua esibizione in crescendo, al termine però si abbandona ad un pianto disperato che colpisce Maria De Filippi. La conduttrice si avvicina e con le parole giuste prova a tirarlo su perché era da una settimana che lo vedeva stare male, in crisi. La gara si interrompe per permettere a Cricca di riprendersi, una scena che in tanti pensavano venisse tagliata dopo la registrazione ma che invece la produzione ha deciso di mandare in onda probabilmente per dare dimostrazione di quanto questi ragazzi ci tengano al talent e di come la pressione spesso può fare brutti scherzi.

Si riprende con l’esibizione di Ramon sulle note di Rock Me Amadeus, uno dei suoi pezzi preferiti, infine Federica canta Higher in duetto con Sebastian Melo. Il primo a salvarsi è Cricca e così si procede alla sfida tra Ramon e Federica: il ballerino danza su Paquita, mentre la cantante canta il suo singolo Scivola. I due a rischio eliminazione attendono il verdetto in casetta e scoppiano le lacrime: Benedetta giura a Federica che sarà in prima fila ad ogni suo concerto, mentre Isobel fa compagnia a Ramon in attesa di conoscere il suo destino. Il ballerino racconta di aver sofferto molto, di essersi sentito solo e che grazie ad Amici è riuscito ad avere un minimo di felicità e per questo ringrazia tutti. Su Federica invece Maria De Filippi ha raccontato che ai provini la ragazza si nascondeva mentre il giorno prima dell’ammissione della scuola voleva andare via. A colloquio con la conduttrice, la cantante aveva rivelato che le piaceva un ragazzo e voleva continuare ad uscire con lui per capire come andava e quindi non voleva entrare a scuola. Per giustificarsi con i suoi aveva detto che era stata cacciata dalla conduttrice che ha deciso di chiamare i genitori di Federica raccontando la verità. L’eliminato di ieri sera 15 aprile di Amici 22 è FEDERICA!