Stefania Pezzopane ex marito e figlia: una vita segreta

Stefania Pezzopane, politica italiana, ha un ex marito e una figlia. Al gossip è nota per la sua relazione e rottura con Simone Coccia Colaiuta

Per le copertine del gossip è nota perché si è la lasciata con il fidanzato di 20 anni piú giovane Simone Coccia Colaiuta ma Stefania Pezzopane ha un lunga carriera in politica, emersa in quanto Presidente della Provincia di L’Aquila tra il 2004 e il 2010 per i Democratici di Sinistra (dal 2007 confluiti nel Partito Democratico). Inoltre in pochi sanno che ben prima dell’ex spogliarellista ha avuto un ex marito, dal loro amore è nata la loro unica figlia. Originaria nel capoluogo abruzzese nel 1960, Pezzopane ha iniziato militando nel Partito Comunista Italiano fin dall’inizio degli anni Ottanta, e nel 1985 è divenuta segretaria della sezione romana del partito, restando in carica fino al 1989. Dopo lo scioglimento del PCI, ha proseguito la sua carriera nelle principali incarnazioni successive del partito: il PDS, i DS e infine il PD.

Negli anni Novanta è stata prima consigliera comunale e poi presidente del Consiglio Comunale di L’Aquila, e successivamente a capo della Provincia abruzzese durante il periodo del terremoto del 2009. In seguito, tra il 2013 e il 2022, Stefania Pezzopane è stata anche parlamentare, sedendo in Senato fino al 2018, e poi alla Camera fino al 2022, senza ricandidarsi però alle ultime elezioni. In precedenza, però, la politica abruzzese aveva avuto una lunga relazione con un altro uomo, con cui si era sposata e da cui aveva avuto una figlia. L’ex marito della Pezzopane è Fulvio Angelini, un suo concittadino di L’Aquila conosciuto ai tempi del liceo, e poi divenuto suo marito e padre di sua figlia. Stefania Pezzopane e Fulvio Angelini hanno infatti avuto una figlia di nome Caterina. Non si sa cosa faccia oggi. Della sua famiglia di Pezzopane, precedentemente alla sua relazione con Simone Coccia Colaiuta, non si sa però molto.

Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta

Come detto, non sono note molte informazioni sul matrimonio tra Stefania Pezzopane e Fulvio Angelini, né sulla figlia della coppia, Caterina. I due si sono separati nel 2009, nello stesso anno del terremoto che colpì L’Aquila, ma non risulta che le due cose siano in alcun modo collegate, se ve lo state chiedendo. Al di là della sua lunga e proficua carriera politica, è però divenuta nota al grande pubblico più di recente a causa delle sue vicende sentimentali e famigliari. In particolare, Stefania Pezzopane ha fatto discutere per la sua relazione, iniziata nel 2014, con l’ex spogliarellista Simone Coccia Colaiuta, in seguito divenuto concorrente della 15a edizione del Grande Fratello (nel 2018).

La coppia si è separata, dopo circa nove anni di convivenza, il 7 aprile 2023, come annunciato da entrambi sui social. Per quanto riguarda invece la relazione della politica con Simone Coccia Colaiuta, i due non hanno mai divorziato, visto che non erano sposati (sebbene nel 2015 Pezzopane avesse annunciato la loro intenzione di convolare a nozze). La coppia, come detto, ha annunciato la separazione a sorpresa sui social network il 7 aprile 2023: l’ex senatrice ha detto che i due hanno “maturato questa decisione, perché il grande affetto che abbiamo l’una per l’altro, il rispetto e l’amicizia speciale non sono sufficienti a proseguire un progetto di vita di coppia”.