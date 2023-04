Remo Uomini e Donne Over chi è e quando era nel programma

Remo corteggiatore di Uomini e Donne Over era già stato nel dating show di Maria De Filippi: chi è e come è andata con Paola

Non è andata bene la conoscenza tra Remo corteggiatore di Uomini e Donne Over e Paola Ruocco. Dopo solo due uscite, un aperitivo e una colazione, la dama ha deciso di troncare con l’uomo nonostante fosse arrivato nel programma solo per lei. I motivi della scelta hanno scatenato le polemiche da parte degli opinionisti e del parterre con i social che non si sono tirati indietro nel criticare Paola. Proprio durante il suo monologo nella puntata del 17 aprile, la dama ha insinuato che Remo avesse partecipato a Uomini e Donne per visibilità perché aveva saputo che già qualche anno prima aveva fatto parte del parterre. Remo, 57 anni, è pugliese precisamente di Ginosa ed ha un figlio di 11 anni di nome Riccardo. Il suo cognome è Scorpati e come raccontato dallo stesso cavaliere non è mai stato sposato ma ha avuto relazione lunga 25 anni. Di lavoro è un infermiere professionista come rivelato dalla stessa Maria De Filippi e non è impiegato a Taranto come in tanti possono pensare ma a Matera dove svolge la sua professione.

Remo era già stato nel parterre di Uomini e Donne nel 2020 ma la sua esperienza era durata solo tre settimane. Infatti il suo percorso era stato interrotto dalla pandemia che lo ha costretto a lasciare la trasmissione. Da oltre 20 anni svolge la sua attività in area psichiatrica, un obiettivo che fin da giovane aveva deciso di raggiungere infatti a 18 anni lavorava come autista per conto dell’ASL e nel frattempo ha proseguito gli studi per ottenere il titolo di infermiere. Nel corso della sua carriera Remo di Uomini e Donne corteggiatore di Paola è stato in molti ospedali ma da sempre ha avuto l’indole di aiutare il prossimo per questo è pienamente soddisfatto di ciò che fa nella vita. È appassionato di sport infatti ha giocato a calcio da giovane e ama la corsa e il parapendio come è possibile scovare dalle foto pubblicate sui social. In particolare spesso partecipa a mezze maratone dove ottiene risultati davvero interessanti per un principiante.

Remo Uomini e Donne Over e il sogno di diventare attore

In realtà Remo di Uomini e Donne coltiva anche la passione per il mondo dello spettacolo. Infatti in un’intervista reperibile sul web ha raccontato di essere sempre stato attratto da questo settore anche grazie al padre che era parrucchiere dello staff di Miss Italia. Da giovane si è esibito anche come modello e poi ha iniziato a fare provini e book fotografici, inoltre ha anche avuto un’esperienza televisiva a Telenorba, emittente regionale, dove ha interpretato il ruolo di un futuro sposo in un reality. Remo Scorpati di Uomini e Donne è stato inoltre presente come comparsa in tantissime pellicole cinematografiche e il suo sogno nel cassetto da sempre è quello di prendere il posto di Kabir Bedi e interpretare il ruolo di Sandokan, personaggio che fin da piccolo lo ha sempre affascinato.