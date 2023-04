Teddy Reno oggi: il ritiro dalle scene a causa della malattia

Teddy Reno, 96 anni di età, è vivo. Il marito di Rita Pavone ha una malattia, l’Alzheimer e vive in Svizzera con sua moglie e i loro due figli

Teddy Reno, nome d’arte del cantante il cui vero nome è Ferruccio Merk, oggi ha 96 anni di età e convive con una malattia che da tempo lo tiene lontano dalle scene a differenza di sua moglie Rita Pavone con cui c’è una bella differenza d’età, 19 anni. Oggi il cantante e attore comparso in diversi film di Totò vive in Svizzera dove vivono anche i loro due figli, Alessandro e Giorgio Merk. In precedenza con la sua prima consorte Vania Protti l’artista aveva avuto un figlio di nome Franco. È stata Rita Pavone a parlare per la prima volta dei problemi di salute di suo marito Teddy Reno e specificando anche come sta oggi. La malattia è il morbo di Alzheimer e già da due anni ha iniziato a tratti a perdere la memoria, in realtà ciò che più pesa non è l’iter della patologia quanto l’età avanzata del cantante di Accarezzame che incide sulle sue condizioni di salute e quindi sul decorso. La cantante de Il Ballo del Mattone non ha mai negato il grande amore che la lega a suo marito ma ha avuto anche la sincerità di ammettere quanto la loro differenza d’età si faccia sentire soprattutto nel momento in cui la loro carriera è terminata e quindi i momenti da condividere sono stati vissuti in maniera differente dai due. Una piccola nostalgia della loro grande unione che nel corso di oltre 50 anni di matrimonio non ha mai avuto crepe.

Teddy Reno e Rita Pavone figli

Teddy Reno e Rita Pavone condividono una storia d’amore a cavallo dei due secoli, i due già si conoscevano per fama: lei era una bambina prodigio e nell’ambiente si era già fatta notare mentre lui era già un noto cantante e produttore musicale. Si incontrano al Festival degli sconosciuti di Ariccia organizzato dallo stesso artista. La futura Gian Burrasca aveva 17 anni mentre Teddy Reno aveva 36 anni: fu un colpo di fulmine e la loro storia appena nata fece subito scandalo sia per la notevole differenza d’età sia perché all’epoca il cantante era già sposato civilmente Vania Protti da cui aveva un figlio, Franco Merk. Le prime riviste di gossip cominciarono così a dedicare pagine e pagine al loro matrimonio e alla loro vita privata arrivando anche a scavare nel divorzio dei genitori di Rita Pavone. I due non danno peso al chiacchiericcio e continuano con le loro carriere: lui diventa il produttore di Pel di Carota e ne alimenta il successo dovuto al suo talento con canzoni come Datemi un martello, Il ballo del mattone e La partita di pallone.

Si sposano in Svizzera a Lugano il 15 marzo 1968 anche in questo caso conquistando copertine di giornale. Dalla loro relazione nascono due figli, Alessandro e Giorgio Merk. Oggi Alessandro ha 53 anni vive anche in Svizzera dove è nato, nel dettaglio a Ginevra, e lavora come giornalista presso la tv di stato nazionale nel settore attualità. Nel tempo libero ama cantare il rock. Giorgio è il fratello minore, oggi ha 49 anni e vive anche lui nel paese elvetico però a Zurigo dove attualmente è musicista e autore musicale, infatti è stato proprio a scrivere Niente (Resilienza 74) canzone con cui Rita Pavone è tornata a Sanremo nel 2020. Entrambi non hanno figli e quindi Rita Pavone e Teddy Reno non hanno nipoti.