Edwige Fenech dove vive: abita all’estero con un dolce segreto

Edwige Fenech, 74 anni, oggi vive a Lisbona ma frequenta altre due città per un motivo particolare

Edwige Fenech è tornata al cinema grazie a Pupi Avati che l’ha voluta nel suo film La quattordicesima notte del tempo ordinario in cui l’attrice interpreta un ruolo importante, quello della coprotagonista donna che rappresenta per il regista l’amore della sua vita. Al di là dei suoi successi in carriera e dei suoi ultimi impegni, i fan hanno sempre particolare interesse per l’icona delle commedie sexy all’italiana degli Settanta e Ottanta tra gli altri con Lino Banfi e Alvaro Vitali. Per questo nell’ultima intervista l’attrice di origini tunisine si è lasciata andare ad una confessione molto privata. Strano ma vero tra i maggiori spunti di interesse dei telespettatori c’è dove vive Edwige Fenech oggi e dove vive assieme ad un eventuale suo nuovo compagno. Non è tra l’altro l’ex dell’uomo di affari Luca Cordero di Montezemelo ad essere attenzionata sulla sua casa, è diventata una vera e propria moda quella dei vip fare l’home tour e mostrare la propria abitazione senza farsi problemi di privacy.

Un esempio sono Chiara Ferragni e Fedez che hanno sdoganato questo nuovo modo di fare comunicazione. Diversa ma non troppo, in questo caso particolare, la vita privata di Edwige Fenech oggi che la vede protagonista di una scelta di vita che ha radicalmente cambiato la sua esistenza. In realtà era già stato Lino Banfi a spoilerare dove abita Edwige Fenech in un’intervista di qualche tempo fa dove si è lasciato andare al racconto del legame che aveva con l’attrice di origini tunisine con cui ha condiviso tanti set oltre 40 anni fa. Come dimenticare Cornetti alla crema, Zucchero, miele e peperoncino o Sabato, domenica e venerdì, ebbene proprio tra una scena e l’altra si è consumata un’amicizia pura e un legame che è durato finora tra i due attori.

Edwige Fenech figlio e nipote

In un’intervista la diretta interessata ha confermato quanto anticipato dal collega e amico pugliese: Edwige Fenech oggi vive a Lisbona, capitale del Portogallo, da otto anni. Il motivo di questa scelta è particolarmente interessante, indubbiamente è una voglia di staccare con il passato e di vivere la propria quotidianità lontana da occhi indiscreti. Abitare all’estero le avrebbe potuto però precludere una possibilità, la più importante per la sua vita: stare lontano da suo figlio e da suo nipote. E’ questo il dolce segreto di Edwige Fenech, suo figlio Edwin e la sua compagna Camille hanno avuto una figlia e quindi l’attrice di origini tunisine è la nonna di Asia. Così oltre a trascorrere la maggior parte dei mesi dell’anno dove abita ufficialmente, a Lisbona, si divide tra Roma e New York per poter conciliare i propri impegni lavorativi e soprattutto privati con quelli di suo figlio per poter stare accanto al suo grande amore, la nipotina. Il ritorno sulle scene con il film di Pupi Avati permetterà a Edwige Fenech di tornerà più spesso in Italia per la promozione della pellicola, una gioia per l’attrice che continua ad avere l’Italia nel cuore.