Chi sono i figli di Edwige Fenech: la storia della paternità di Edwin

Edwige Fenech ha un figlio segreto, dopo anni la verità su chi è il padre di Edwin oggi professionista con moglie e figli

Quando si parla di Edwige Fenech non si fa solo riferimento a una delle attrici più amate dal pubblico italiano, ma anche ad una nota vicenda di gossip quella relativa al padre di suo figlio. Protagonista indiscussa della commedia all’italiana degli anni ’70 e ‘80, è poi divenuta un apprezzato volto televisivo, senza però dire addio del tutto alla recitazione. Nonostante sia divenuta così celebre, è sempre riuscita a mantenere un velo di riservatezza su quella che è la sua vita privata. Non ama mostrare tutto ciò che dovrebbe restare intimo, unicamente per poter essere sotto i riflettori. Lo dimostra il fatto che non abbia mai rilasciato interviste in merito alla sua famiglia, a suo figlio ad esempio, che ha provato in tutti i modi a tutelare.

Sappiamo che è diventata madre una sola volta. Era il 19 giugno 1971 quando ha dato alla luce Edwin Fenech, che oggi ha ben 52 anni. Se non avete mai sentito questo nome, è perché l’uomo ha scelto di non seguire minimamente le orme della madre. Si è tenuto alla larga dal mondo dello spettacolo e, a dire il vero, anche dall’Italia. È diventato un professionista nel suo campo e oggi il figlio della Fenech è un manager settore automobilistico di grande successo, che opera principalmente in Oriente, dove ha ricoperto ruoli importanti per Ferrari. Inoltre insieme all’attrice di commedie all’italiana ha intrapreso la sfida di gestire una casa di produzione cinematografica di loro proprietà. Edwin è sposato e ha una figlia di nome Asia che ha circa 12 anni, la gioia della nonna di origini tunisine.

Chi è il padre del figlio di Edwige Fenech

Edwige Fenech ha dunque avuto un figlio, Edwin, ma chi è il padre? Una domanda che i fan dell’attrice si pongono ormai da molto tempo, alla quale però non hanno mai avuto risposta. È anzi diventato un vero e proprio mistero, che di tanto in tanto torna a galla, con giornalisti e appassionati che vanno a caccia di una clamorosa rivelazione. Le ipotesi all’attivo non mancano di certo e forse quella più accreditata online riguarda Fabio Testi. Edwige Fenech è sempre rimasta in silenzio in merito, ma nel 2019 ha rilasciato un’intervista, nel corso della quale ha provato a spegnere una volta per tutte questa curiosità per il suo privato. In pratica ha spiegato come non abbia davvero nulla da nascondere in merito alla sua maternità. Se non ha parlato della paternità di Edwin in tutti questi anni, è unicamente per rispetto nei confronti di suo figlio.

Parole che lascerebbero pensare come il manager sappia perfettamente chi sia l’altro suo genitore. Si tratta però chiaramente di una situazione delicata e quindi da affrontare nel privato. Nel 2023, poi, una nuova intervista intima, a dimostrazione di come con gli anni la Fenech sia un po’ più disposta a parlare del suo privato, anche quando drammatico. Ripensando alla nascita di suo figlio, ha spiegato come non sia stato affatto semplice portare avanti quella gravidanza. Aveva infatti soltanto 22 anni ma voleva quel bambino a ogni costo. Si è però ritrovata sola, dal momento che il padre, che lei sa ovviamente chi, al di là di quelle che sono le supposizioni malevole online, non aveva intenzione di diventare genitore. I due ne hanno chiaramente parlato e lei ha spiegato di non averlo mai voluto forzare in questo ruolo. Chi sa che col tempo questa figura non si sia avvicinata a Edwin, lontani dai riflettori. Gli amori ufficiali della Fenech sono stati Luciano Martino, regista, per oltre dieci anni e Luca Cordero di Montezemolo, con cui è stata un ventennio.