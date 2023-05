Luca Vetrone Isola dei Famosi chi è l’ex Uomini e Donne

Chi è Luca Vetrone, 28 anni, naufrago de L’Isola dei Famosi, ex tentatore di Temptation Island e corteggiatore di Uomini e Donne

A L’Isola dei Famosi 2022 il naufrago Luca Vetrone è stato presentato come uno dei bonitos, fianco a fianco con Andrea Mujica Carrillo. Luca Vetrone, 28 anni, è di origini campane precisamente di Benevento, è cresciuto a Riccione e oggi vive a Rimini. Di studi ha fatto il corso di Scienze Motorie all’Università di Urbino, dopo la laurea di lavoro inizia a frequentare night club come ragazzo immagine. Da tre anni come membro della Musicariccione, ente che promuove eventi. Luca Vetrone ha fatto Uomini e Donne precisamente nel 2019 e corteggiava Angela Nasti che ha poi scelto Alessio Campoli (lasciato dopo due settimane, ndr). Viso intrigante e fisico scolpito hanno poi spinto Luca Vetrone a Temptation Island come tentatore nel 2021 ma non ha tentato nessuna fidanzata.

Come confermato nel breve video di presentazione a L’Isola dei Famosi, sta completando gli studi della magistrale in Scienze Motorie a Urbino. In realtà Luca Vetrone dell’Isola dei Famosi 2023 è meglio conosciuto come il bagnino di Acquafan che è nome del suo profilo TikTok dove ha oltre un milione di follower e in cui gioca sul suo vissuto a Rimini e Riccione. Il suo profilo Instagram luca.vetrone è sempre molto aggiornato dove parla però poco della sua vita privata e mostra invece scatti del suo fisico. La sua bellezza lo ha sempre posto sotto i riflettori fin da quando ha conquistato la fascia Un bello per il cinema nel 2017, avendo preso parte a Mister Italia, quando aveva solo 23 anni. Torniamo però a parlare del suo fisico, perché è indice di quella filosofia di cui parlavamo prima. Il suo obiettivo era da giovane quello di trasformare il proprio aspetto e ci è riuscito, puntando tutto sulle proprie forze. Da piccolo era infatti molto magro e per riuscire a mettere tanta massa sono fondamentali una tenacia di ferro e tanta dedizione. Il reality di Ilary Blasi rappresenta un’interessante sfida per lui, che si dice pronto a far valere la propria forza, facendo tutto il necessario per sé e il gruppo.

Luca Vetrone fidanzata

Amante dei viaggi, così come dello sport e del vivere sano, Luca Vetrone non ha ancora trovato l’anima gemella con la quale condividere le sue passioni. Si diverte nello scoprire posti nuovi nel mondo e, sotto quest’aspetto, l’avventura in Honduras con L’Isola dei Famosi è di certo qualcosa di irripetibile. Da casa tutti si chiedono chi è la fidanzata di Luca Vetrone: in realtà il naufrago che fa parte della tribù dei Chicos è single. Ha spiegato come con le donne sia sempre lui a fare il primo passo, così da dare inizio a un vero e proprio rito di corteggiamento, provando a conquistare la donna che lo intriga. Nonostante frequenti le discoteche e i locali più alla moda tra Milano, Monaco e Ibiza non ha ancora trovato la donna che gli ha fatto battere il cuore e l’unico accostamento ad oggi è quello relativo ad Angela Nasti solo perché corteggiatore all’epoca della tronista.