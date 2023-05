Uomini e Donne Elio svelata pubblicità FOTO

A Uomini e Donne fa discutere il caso di Elio Servo per via della pubblicità della sua Oil Company: cosa è successo dopo la lite con Tina

Polemiche a Uomini e Donne Over. Scoppia un caso attorno a uno dei cavalieri del Trono Over, Elio Servo, accusato in diretta e ora al centro di un vero e proprio gate che riguarda il suo lavoro e un possibile conflitto d’interesse. Tutto è partito dall’ennesimo litigio avuto tra Elio con l’opinionista di punta del programma di Maria De Filippi, Tina Cipollari, durante la puntata andata in onda martedì 2 maggio su Canale 5.

L’accaduto poteva sembrare una classica lite del salotto di Uomini e Donne, ma sul web tante persone hanno iniziato a fare ricerche, e sono emerse delle foto che potrebbero far emergere nuovi scenari sul cavaliere napoletano e tutto lo show di Canale 5. Come è facilmente verificabile sul suo profilo Linkedin, Elio Servo lavora nel campo petrolifero e nell’impiantistica industriale: è infatti da anni amministratore di un’azienda chiamata Oil Company Italia. Lo scandalo nato sui social riguarda una foto che sta circolando molto online, e mostra una pubblicità della Oil Company di Elio che campeggia proprio fuori dagli studi Titanus Elios di Roma, centro di produzione dei programmi di Mediaset, tra cui appunto Uomini e Donne.

Precisando che non c’è nulla di grave nè di irregolare perché sono spazi pubblicitari acquistati il punto della questione è che sarebbe questa pubblicitá della Oil Company a cui facevano riferimento Tina Cipollari e Gianni Sperti. In realtà le accuse degli opinionisti erano ben più circostanziate, ovvero che Elio sfruttando Uomini e Donne sponsorizzava sui social la sua attività. I manifesti visti per strada, anche se fuori gli Studi Elios, vanno inseriti in un altro tipo di discorso, come detto sono spazi comprati, questione diversa dal citare la Oil Company di Elio Servo durante una puntata del dating show condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne la lite tra Elio e Tina

Tutto è partito dall’ennesimo litigio avuto da Elio con l’opinionista di punta del programma di Maria De Filippi, Tina Cipollari, durante la puntata andata in onda martedì 2 maggio su Canale 5. Mentre Elio Servo parlava dei motivi della fine della sua frequentazione con Gabriella, Tina Cipollari ha commentato con un “ridicolo”, al che lui ha replicato domandandole polemicamente se sapesse “dire tre parole senza offendere”. Da lì, il passo verso la lite è stato breve.

Tina Cipollari ha preso in giro Elio per le sue intolleranze alimentari, e lui ha ribattuto chiamando l’opinionista “Vergognosa” a causa della sua insensibilità. La donna ha detto di non credere alle cose che racconta il corteggiatore di Uomini e Donne in merito alle violenze subite da piccolo: “Anche io posso inventarmi un trauma. Vuole convincere tutta l’Italia che lui sia traumatizzato dalla ricotta, dal burro”. Un duello senza esclusione di colpi, a cui Elio Servo ha ribattutto ancora rivelando che quella di Tina sarebbe solo gelosia nei suoi confronti, e che la donna avrebbe confidato a Gianni: “Però Elio è un bell’uomo”. L’opinionista di Uomini e Donne non c’è stata, e ha risposto molto duramente all’insinuazione: “A Gianni ho detto che sembri un facocero. Ho sempre detto che era viscido, per me ha una faccia e uno sguardo da viscido”.

Fin qui tutto nella norma (più o meno), ma in seguito, mentre i toni si alzavano, Tina Cipollari ha fatto un riferimento al lavoro di Elio Servo che molti hanno trovato strano. L’uomo se l’è infatti presa per essere stato chiamato “fallito” dall’opinionista, la quale ha precisato: “Ti ho dato del fallito perché tanta gente mi ha scritto e mi ha detto esattamente di cosa ti occupi. C’è tutto un retroscena”. “Costruisco serbatoi per carburanti. E allora?” ha replicato piccato Elio, ma Tina non ha voluto mollare la presa, nonostante la minaccia di querela fattale dal corteggiatore: “Non voglio metterlo in imbarazzo. Ha dato una risposta che non è esatta. Non è vero, è un lavoro che lui si è inventato”. Solo l’intervento della conduttrice Maria De Filippi, che ha detto che il lavoro di Elio non c’entra nulla col programma, ha permesso di riportare l’ordine.