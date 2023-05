Franco Simone moglie e figli: la storia bollente con Piera

Franco Simone è stato un cantautore di un certo successo in Italia negli anni Settanta, ma che fine ha fatto oggi? Scopriamo insieme qualcosa sul suo conto.

Dopo oltre 50 anni di carriera, c’è ancora tanta curiosità sulla vita privata di Franco Simone e in particolare se ha una moglie e dei figli anche perché fin dai primi anni di popolarità ha sempre mantenuto un grande riserbo a riguardo. Ottenne una grande fama soprattutto negli anni Settanta, Franco Simone, vero nome Francesco Luigi Simone. Nato nel 1949 ad Acquarica del Capo, vicino Lecce, si fece conoscere a partire dal 1972 con la canzone Con gli occhi chiusi (e i pugni stretti), grazie alla quale vinse il Festival di Castrocaro, venendo lanciato nel mondo della musica italiana di primo piano. Per tutto il resto del decennio, Franco Simone riscosse un ottimo successo di pubblico, con le sue sonorità tra il rock e il pop e il deciso piglio autoriale, partecipando prima a Canzonissima e poi al Festival di Sanremo del 1973, dove presentò il brano Fiume grande, che ebbe poi grande fortuna all’estero, tradotto in spagnolo e francese. Nel 1976 arrivò poi un altro grande risultato, con la vittoria dell’edizione invernale del Festivalbar, con la canzone Tentazione. La sua fama iniziò a diradarsi a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, quando Franco Simone decise di ridurre le sue apparizioni televisive, pur continuando a scrivere e incidere canzoni (e continuando a ricevere importanti feedback dal pubblico latinoamericano, grazie alle traduzioni in lingua spagnola).

Franco Simone oggi

Con 28 album in carriera, di cui 24 di studio, Franco Simone è ormai arrivato a superare i 50 anni di carriera. In compenso, se della sua vita artistica si sanno molte cose, di quella privata conosciamo davvero poco, dato che ormai dagli anni Novanta il cantautore salentino mantiene un forte riserbo su tutto ciò che non riguarda strettamente il suo lavoro. Si sa tuttavia che è sposato con una donna di nome Piera Romoli, anche lei cantante e corista che ha conosciuto nel corso della sua carriera. La donna che gli ha rubato il cuore è di origini toscane ed è in questa regione che ha conosciuto il suo futuro marito. Un vero e proprio colpo di fulmine e dopo quattro anni di fidanzamento si sono sposati. Sono poche le apparizioni delle coppia televisiva ma sul web è ancora presente qualche video di Franco Simone e la moglie, in particolare un’esibizione presentata da Pippo Baudo che fa i complimenti alla coppia per il loro amore mai messo in discussione. Franco Simone e la mogllie Piera Romoli hanno cantato insieme Desiderio e hanno avuto una figlia di nome Sara. Oggi Franco Simone ha 73 anni, e prosegue la sua lunga carriera da cantante. Il suo ultimo album di studio è uscito nel 2022 per Skizzo Edizioni Musicali, e s’intitola Simone è il cognome, seguito ideale del disco dell’anno precedente, che infatti si intitolava Franco è il nome. La sua ultima apparizione televisiva è avvenuta a fine marzo 2023, quando è intervenuto come ospite al programma pomeridiano di Rai 1 Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone.