Marco Mazzoli moglie chi è Stefania Pittaluga: complementare

La moglie di Marco Mazzoli di Radio 105 è Stefania Pittaluga: la coppia vive a Miami, non ha figli e condividono lo stesso lavoro

Marco Mazzoli, nota voce de Lo Zoo di 105 e già concorrente dell’Isola dei Famosi 2023, non ama molto parlare della sua vita privata per non dar adito al gossip di fare chiacchiericcio sterile. Fa eccezione però l’identità di sua moglie: si chiama Stefania Pittaluga ed è da oltre 20 anni al fianco dello speaker radiofonico. Non è nota la data di nascita precisa di Stefania però ha 49 anni, è di origini lombarde, precisamente è nata a Milano dove ha sempre vissuto prima di trasferirsi a Miami con il marito e diventare cittadina americana. Sin dall’infanzia ha avuto una particolare passione e propensione per le lingue straniere, infatti ha frequentato il liceo linguistico Oxford di Milano dove si è diplomata nel 1992. Ha iniziato così una brillante carriera prima come venditrice presso Stella McCartney e dividendosi tra Parigi e Milano, creandosi un nome nel mondo della moda. E poi passata a diventare responsabile delle vendite per Pepoli continuando in questo settore fino all’incontro con Marco Mazzoli che le ha cambiato la vita. Oggi di lavoro Stefania Pittaluga è da ormai dieci anni nello staff de Lo Zoo di 105 ma non davanti al microfono come suo marito, si occupa nel dettaglio di mass media nell’ambito dei social network e di marketing con le sue competenze nel mondo pubblicitario fino ad avere un ruolo di direttrice artistica nello stesso settore.

Marco Mazzoli e Stefania Pittaluga storia d’amore

La storia d’amore tra Marco Mazzoli e sua moglie Stefania Pittaluga è molto romantica e per certi versi somiglia molto a quella nata tra il suo collega e amico Paolo Noise e la sua dolce metà. Da naufrago dell’Isola dei Famosi 2023 si è lasciato andare a delle importanti dichiarazioni sulla sua vita privata. Lo speaker radiofonico ha conosciuto in ambienti comuni Stefania nel 2009 e a distanza di un anno è stato celebrato il loro matrimonio in un modo davvero insolito. Le nozze sono state celebrate a Miami ma non con mega party e cerimonia sulla spiaggia come si può immaginare da una location così suggestiva. All’epoca in un post su Instagram Mazzoli pubblicò uno scatto di lui in camicia di lino bianca e jeans e sua moglie con un copricostume bianco raccontando cosa era accaduto. Chiacchierando con un amico in comune, gli chiese quando sarebbe stato possibile sposarsi in comune e lui rispose “se volete anche adesso” e loro così senza pensarci su due volte hanno deciso di dire il fatidico sì senza nessuna programmazione, nessun abito da cerimonia e nessuna mega festa. Marco Mazzoli ha fatto all’epoca anche una battuta dicendo di aver pagato il tutto solo 100 dollari ma che poi la moglie questo risparmio glielo ha fatto scontare per il resto della loro vita insieme. Da naufrago ha definito Stefania la perfetta metà della mela perché complementare al suo modo di vivere e di pensare. Insieme condividono anche la passione per il sup e gli sport acquatici, non hanno figli ma un grande amore i loro cani: Lilli e Camilla.