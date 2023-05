Eurovision 2023 scaletta finale: quando esce Mengoni

La scaletta della finale dell’Eurovision 2023 in ordine di esibizione questa sera: quando esce Marco Mengoni

Finalmente è arrivato il momento di Marco Mengoni all’Eurovision 2023. La kermesse musicale si appresta ad avviarsi alla sua conclusione, con la finale in programma stasera sabato 13 maggio, e tra i finalisti c’è ovviamente il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, che questa sera salirà per la prima volta sul palco della Liverpool Arena visto che, dal momento che l’Italia fa parte delle Big Five, il cantante di Due vite non ha preso parte alle semifinale, ma è stato ammesso di diritto alla finale. I fan si chiedono quando esce Mengoni stasera alla finale dell’Eurovision e per fortuna arrivano buone notizie: l’esibizione del cantante italiano è prevista proprio nel cuore della serata, per cui non bisognerà attendere moltissimo. Il cantante italiano è l’undicesimo a esibirsi, per cui, considerando che l’inizio della finale è prevista per le ore 21, Mengoni canterà quasi sicuramente intorno alle 22, con la sua esibizione in programma poco dopo quell’orario, per la precisione alle 22:06.

Considerando che la scaletta della fine dell’Eurovision 2023 seguirà chiaramente le esigenze della diretta è anche probabile che l’orario differisca di qualche minuto ma è sicuro che vedremo Marco Mengoni esibirsi intorno alle 22 senza andare troppo tardi, considerando che prima di lui ci sono solo dieci esibizioni più il recap del Junior Eurovision 2022. Nell’attesa di vedere Mengoni, prima di lui ci sono alcuni esibizioni interessanti, come quella della strafavorita Svezia di Loreen o quelle inedite di Francia e Spagna. Nello specifico, ad aprire la scaletta della finale dell’Eurovision 2023 è l’Austria con Teya e Salena, poi si prosegue con Portogallo e Svizzera, rispettivamente rappresentate da Mimicat e Remo Forrer. Arriva, quindi, il momento della Polonia, con Blanka, una delle artiste più chiacchierate con la sua Solo. Dopo la Serbia di Luke Black è quindi tempo della prima delle big five a esibirsi stasera, la Francia con La Zarra,

seguita dall’esibizione di Andrew Lambrou per Cipro e dalla seconda esordiente di serata, la Spagna con Blanca Paloma. Spazio, quindi, alla favorita Svezia, poi tocca all’Albania di Albina & Familja Kelmendi e quindi è il turno tanto atteso di Marco Mengoni. Dopo l’Italia, spazio a Estonia, Finlandia e Repubblica Ceca, con Alika, Kaarija, il principale rivale di Loreen per la vittoria finale, e le Vesna. Si prosegue nella scaletta della finale dell’Eurovision 2023 con i Voyager per l’Australia e Gustaph per il Belgio, quindi è il turno dell’Armenia con Brunette e della Moldavia con Pasha Parfeni. Verso il finale ci sono una serie di esibizioni attesissime, come l’Ucraina con i Tvorchi, anche loro con serie possibilità di vittoria finale, e la sorprendete Norvegia di Alessandra Mele, cantante con origini italiane. A proseguire spazio alla prima della Germania con i Lord of the Lost. Prima del gran finale ci sono Lituania, Israele, Slovenia e Croazia, che portano sul palco rispettivamente Monika Linkyte, Noa Kirel, i Joker Out e i Let 3, e infine il compito di chiudere la serata spetta alla padrona di casa: Mae Muller in rappresentanza del Regno Unito.

Eurovision 2023 finale a che ora finisce

Si prospetta una serata ricchissima questa finale dell’Eurovision 2023. Oltre ai 26 finalisti, ci sarà spazio anche per i super ospiti, tra cui spicca chiaramente Mahmood, ma tra cui ci sono anche Netta, cantante israeliana ache ha vinto l’Eurovision nel 2018, l’islandese Dadi Freyr, la svedese Cornelia Jakobs, che ha preso parte alla competizione lo scorso anno, il vincitore dell’Eurovision 2019 Duncan Laurence e infine Sonia, cantante originaria proprio di Liverpool. Da programma, la fine della finale dell’Eurovision 2023 è prevista intorno all’1 di notte, ma com’è prevedibile questo tipo di serate, che prevedono una ricca scaletta diretta, sono soggette a variazioni e quindi l’orario di conclusione dovrebbe variare, ma comunque, se i tempi vengono rispettati, la finale dell’Eurovision 2023 finisce intorno all’1:00.