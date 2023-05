Lino Banfi nipote suicida chi era Amanuel

Lino Banfi ha subito di recente un profondo lutto, con la tragica morte per suicidio di un nipote, Amanuel Lagrasta. Di chi era figlio il ragazzo

Un grave lutto ha colpito Lino Banfi e la sua famiglia lo scorso aprile, come reso noto dallo stesso attore 86enne sui suoi canali social ufficiali. Lo scorso 24 aprile, Lino Banfi ha pubblicato sui social un messaggio dedicato al suo pronipote, dopo la decisione della famiglia di donare le sue cornee in seguito alla morte. Il padre di Amanuel morto suicida il 22 aprile 2023, all’età di 18 anni è Michele Lagrasta cugino di Rosanna Banfi, attrice e figlia di Nonno Libero di Un Medico in Famiglia. Il 18enne era stato adottato in Etiopia, come si può evincere da questo messaggio di suo padre, ed era nipote di Nicola Lagrasta, a sua volta cognato dell’atto re. Dunque la risposta alla domanda chi era Amanuel per Lino Banfi è pronipote da parte della moglie. Il nonno lo ha definito un gigante fragile e anche Rosanna Banfi aveva scritto un messaggio dedicato al giovane ragazzo, pubblicato su Instagram. L’addio al nipote morto suicida si è trasformato in un appello alla Mamma morta di recente dopo una lunga malattia.

Una richiesta di tenerlo lassù in cielo stretto forte accanto e di vegliare su tutti i ragazzini senza difese che la società moderna ha calpestato, ignorato, non tenendo conto delle loro anime fragili. Si sa poco riguardo la biografia del pronipote dell’attore pugliese. Era venuto dall’Etiopia in Italia quattro anni fa, dunque aveva 14 anni quando l’adozione era già stata formalizzata. Non è nota la sua data di nascita precisa, anche se al momento del suicidio era appena maggiorenne. In molti confondono, sbagliando, Amanuel con il giovane attore che interpreta il nipote di Lino Banfi nella pubblicità della catena di pub Old Wild West. Uno spot diventato virale in breve tempo grazie alle battute del volto del Commissario Lo Gatto e numerose commedie cinematografiche definite all’italiana, film cult degli anni ’70 e ’80. Nonostante il feeling visto nei diversi video andati in onda, il bambino di Old Wild West non è nipote nè parente dell’attore pugliese, quindi non è Amanuel.

Lino Banfi nipote come è morto

Amanuel Lagastra, che è pronipote di Lino Banfi dal punto di vista di legame di parentela, è morto lo scorso 22 aprile 2023. Per gli inquirenti non ci sono stati purtroppo particolari dubbi. Il suicidio è avvenuto con un salto nel vuoto. A soli 18 anni il ragazzo si è lanciato dal settimo piano del palazzo in cui viveva a Vimodrone, in provincia di Milano. Quando sul posto sono sopraggiunti i primi soccorritori, Amanuel era ancora vivo, anche se in condizioni gravissime. Era stato condotto il più in fretta possibile presso l’Ospedale San Raffaele, ma al suo arrivo presso la struttura sanitaria era già morto. I motivi che hanno spinto Amanuel a commettere questo terribile gesto sono rimasti privati. Non ci sono infatti dettagli, non sono trapelati, riguardo al perché il nipote di Lino Banfi si è suicidato così tragicamente lasciando la sua famiglia nel dolore.