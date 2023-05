Ospiti Che Tempo Che Fa 14 maggio: vera identità

Gli ospiti della puntata di domenica 14 maggio di Che Tempo Che Fa: verrà svelato il mistero di una famosissima scrittrice

C’è un vero e proprio mistero al centro della puntata di domenica 14 maggio di Che Tempo Che Fa. La grande ospite dal salotto di Fabio Fazio sarà infatti la scrittrice Erin Doom, una delle penne più amate dai lettori, capace di esordire con un grandissimo best seller come Fabbricante di Lacrime, uno dei libri più venduti del 2022. Il mistero è legato all’identità di Erin Doom, che è sempre rimasta segreta. Di lei si sa solo che è originaria dell’Emilia, ha meno di 30 anni e si chiama Matilde, ma nella puntata di Che Tempo Che Fa di stasera la scrittrice si presenterà per la prima volta al pubblico, svelando, dunque, la propria identità e presentando la sua nuova opera, intitolata Stigma, che è il primo capitolo di una nuova saga letteraria. Il momento clou della puntata di stasera sarà, quindi, legato a Erin Doom, ma da Fazio ci sono tanti altri ospiti, come sempre provenienti da diversi ambiti. Da quello dello sport abbiamo la celebre nuotatrice Federica Pellegrini, reduce dall’esperienza a Pechino Express, e uno dei più grandi dirigenti del calcio italiano, ovvero l’ex Milan Adriano Galliani, oggi al Monza. Per la musica spazio invece a Blanco, che da poco ha pubblicato il suo secondo album Innamorato e sta riscuotendo grandissimo successo con il nuovo singolo realizzato in featuring con Mina, dal titolo Un briciolo di allegria. Gli ospiti di stasera 14 maggio di Che Tempo Che Fa sono poi Maurizio Landini, Segretario Generale della CGIL, il professore Roberto Burioni, il presidente di Fondazione Humanitas Alberto Mantovani, la Presidente dell’associazione Nuovi Orizzonti Chiara Amirante, Don Davide Banzato, e tre grandi firme del giornalismo come Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio, Annalisa Cuzzocrea, vicedirettrice de La Stampa, e Ferruccio de Bortoli, per ben due volte direttore del Corriere della Sera, per cui oggi è editorialista, e presidente della casa editrice Longanesi.

Ospiti Che Tempo Che Fa Tavolo stasera 14 maggio

In appendice alla puntata, come di consueto, anche stasera 14 maggio c’è il tavolo di Che Tempo Che Fa, che prevede la presenza, come al solito, di alcuni volti noti e di nuovi ospiti. Troviamo i soliti Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura e la Signora Coriandoli come host del tavolo, insieme ad altri ospiti assidui come Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani e ad altri volti come quello di Mara Maionchi, reduce dall’esperienza al commento dell’Eurovision Song Contest 2023, e della celebre showgirl Alba Parietti. Al tavolo di Che Tempo Che Fa stasera 14 maggio seguono anche la scrittrice Sandra Bonzi e la campionessa di tuffi Tania Cagnotto e insieme a loro ci saranno due volti molto amati della televisione italiana. Dal cast di Mare Fuori c’è Matteo Paolillo, la voce dell’amatissima sigla O Mar For della serie Rai e Claudio Bisio, che presto sbarcherà su Rai 1 con la serie tv Vivere non è un gioco da ragazzi, uno degli appuntamenti più attesi di questa stagione in televisione. L’appuntamento, come di consueto, con la puntata di stasera 14 maggio di Che Tempo che Fa è alle ore 20 su Rai 3.