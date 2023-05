Amici 2023 vince Mattia percentuali: chi ha vinto gli altri premi

Il ballerino Mattia Zenzola ha vinto Amici 2023: le percentuali della vittoria e chi ha vinto gli altri premi tra sorprese e conferme

Mattia è il vincitore di Amici 2023: il ballerino di Raimondo Todaro ha conquistato il talent battendo Angelina in finalissima con il 51,5% dei voti contro il 48,5% della cantante di Voglia di vivere. Le percentuali hanno premiato il danzatore di latino americano che puntata dopo puntata è riuscito ad avere la meglio e a coronare il suo sogno dopo il ritiro avvenuto nella scorsa edizione a causa di un infortunio. Il televoto ha permesso a Mattia di stravolgere i pronostici e sorprendere tutti infatti il siciliano è riuscito a battere nella gara di danza Isobel, grande favorita della vigilia, con il 52,9% dei voti contro il 47,1% dell’australiana. Per quest’ultima però la partecipazione alla scuola di Maria De Filippi le ha già cambiato letteralmente la vita: Isobel ha ottenuto due anni di contratto con l’agenzia londinese AMCK Dance, un contratto come corpo di ballo nel musical Chorus Line per un tour in Spagna e un’audizione per un tour in Italia di Chicago Il Musical. Un grande successo per l’australiana che si appresta a calcare i più importanti palchi di tutto il mondo. Per il vincitore di Amici 2023 Mattia Zenzola invece è arrivato un prestigioso invito alla rassegna On Dance di Roberto Bolle e un altro presso la compagnia Burn the Floor. Per quanto riguarda la finale di Amici 2023 la gara di canto è stata vinta da Angelina che ha battuto Wax con il 68,5 dei voti contro il 31,5% del cantante di Arisa. Con la vittoria finale e la conquista della gara di danza, Mattia ha vinto la prestigiosa coppa e 200 mila euro (50 mila euro per la gara di danza e 150 mila euro per la vittoria finale). Per Angelina Mango invece la vittoria della gara di canto è valsa 50 mila euro ma per lei i premi non sono finiti qui.

Amici 2023 chi ha vinto i premi

Come ormai da anni Amici 2023 prevede anche l’assegnazione di altri premi oltre a quelli previsti per la gara. La possibilità per i finalisti di ricevere consensi anche dalla critica, dal pubblico e dalle radio. In questa edizione del talent condotto da Maria De Filippi, Isobel ha conquistato il Premio Tim dal valore di 50 mila euro grazie al voto della platea giudicante di Tim e dalla community Tim. Il Premio delle Radio ha visto invece il trionfo di Angelina che è stata già invitata per due concerti. Alla cantante di Voglia di vivere è andato anche il Premio della Critica Tim che consiste in 50 mila euro, ennesima dimostrazione di come anche lei fosse insieme a Isobel la favorita per la vittoria finale. Un vero plebiscito per la figlia di Pino Mango che ha ottenuto subito i 13 voti necessari dai giornalisti di siti e carta stampata. Soddisfazioni anche per Wax che è stato battuto nella gara di canto da Angelina ma ha vinto il Premio Oreo di 20 mila euro per le capacità da performer mostrate in tutte le esibizioni, un vero intrattenitore. Chiude la rassegna dei premi di Amici 2023 il Premio Marlù: inizialmente era previsto che ci fosse un unico vincitore ma alla fine tutti e quattro i finalisti, Angelina, Isobel, Mattia e Wax, hanno ottenuto il premio che consiste in 7 mila euro.