Chi è la mamma della figlia di Massimo Ranieri

Chi è Franca Sebastiani, madre della figlia di Massimo Ranieri Cristiana Calone e perché non è stata riconosciuta alla nascita

Si parla spesso della vita privata di Massimo Ranieri, dal momento che il cantante napoletano è particolarmente riservato. Si va quindi a caccia di dettagli di qualsiasi tipo, ad esempio in merito a chi è la madre della sua unica figlia, Cristiana. Una storia decisamente particolare, frutto di una vita sentimentale turbolenta, come a volte lo stesso artista l’ha definita. Senza dubbio la compagna di vita alla quale resterà per sempre legato è proprio la mamma di sua figlia, Franca Sebastiani, della quale si era innamorato quanto non aveva ancora compiuto neanche 20 anni. Un rapporto che non si è mai spezzato, non del tutto almeno, come dimostra il fatto che la sua ex compagna, apparsa più volte in televisione nel corso degli anni, non abbia mai avuto parole dure o di risentimento nei confronti del cantante di Perdere l’amore. Franca Sebastiani ha dovuto crescere da sola l’allora piccola Cristiana, allevata nel rispetto di quel genitore assente che, come tutti gli esseri umani, può sbagliare. Un errore al quale ha in seguito tentato di rimediare.

Parlando di quel rapporto, la donna ha spiegato come il cantante non volesse separarsi da lei, stando alle sue parole d’allora, ma i suoi produttori lo tennero lontano dalla sua famiglia, anche se avrebbe tanto voluto vedere e conoscere la bambina. Di questo grande amore e della sua vita ha scritto in un libro. Ha raccontato la sua storia e, usando le sue parole, ha così voluto dire alla voce di Rose Rosse quanto lo abbia profondamente amato. Un modo per metabolizzare quell’assenza, la stessa che oggi sua figlia Cristiana si ritrova a vivere. Nel 2015, infatti, Franca Sebastiani è morta a causa di un tumore, ma in una delle sue ultime intervista si diceva serena: “Oggi non ho paura di morire”. Nata nel 1949, la madre dell’unica figlia di Massimo Raneri è morta all’età di 66 anni. Artista come il suo ex compagno, essendo stata una nota cantante, oltre che scrittrice e giornalista. Tutti la conoscevano come Franchina nell’ambiente e fino agli anni ’90 ha preso parte a numerose manifestazioni musicali. In seguito si è poi avvicinata al canto religioso. Ha recitato nel film Vento di Sicilia, per poi seguire la carriera da giornalista. Il cantante di Se Brucuasse la città non è stato il suo unico e grande amore, come dimostra l’unione successiva, dalla quale ha avuto la sua seconda figlia, Amalia.

Chi è la figlia di Massimo Ranieri

Cristiana Calone è l’unica figlia di Massimo Ranieri, nata dall’amore con Franca Sebastiani nel 1970. Al tempo il cantante napoletano era molto giovane e si fece consigliare da persone esterne, legate alla sfera professionale, che lo tennero lontano dalla sua famiglia. Annunciare la paternità avrebbe danneggiato la sua immagine da star della musica e il suo percorso, gli dissero, e lui ascoltò quelle parole. Ha poi riconosciuto sua figlia Cristiana soltanto quando lei aveva ormai 25 anni, provando in tutti i modi a recuperare il tempo perso. Oggi padre e figlia sono molto legati e l’artista è il suo unico genitore biologico rimasto nella sua vita, dopo la morte di Franca Sebastiani nel 2015. Il loro primo incontro di persona è avvenuto nel 1997, quando Massimo Ranieri la invitò a prendere parte a un suo programma televisivo. La figlia del cantante di Perdere l’amore era certa che sarebbe stata tra il pubblico e invece lui la sorprese con un annuncio emozionante dinanzi a tutti. Ha compreso e perdonato nel corso degli anni, accogliendo la filosofia di sua madre e spiegando, in seguito, come non si possa vivere col cuore colmo di rancore. Cristiana Calone ha la stessa passione dei suoi genitori. Anche lei canta e, in coppia con Lusya Claudia, ha inciso il disco Donne sole. Nel 2001, quattro anni dopo aver ritrovato quel padre perduto, è diventata madre del piccolo Giovanni, che è il vero nome dell’artista partenopeo (Giovanni Calone, ndr). Anche lei, come Massimo, usa il cognome d’arte Ranieri nella sua carriera e sui social. Proprio come sua madre, ha scritto un libro per raccontare la propria storia e il titolo dice tutto: Riconosciuta.