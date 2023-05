Scaletta concerto Bruce Springsteen 2023 Ferrara, Roma e Milano

Bruce Springsteen sarà protagonista di tre attesissimi concerti in Italia: la scaletta delle canzoni che l’artista proporrà sul palco a Ferrara, Roma e Milano

Il 28 aprile ha preso ufficialmente il via con un bellissimo concerto a Barcellona lo spettacolare tour europeo di Bruce Springsteen, un appuntamento atteso dai milioni di fan del cantante che popolano il Vecchio Continente, ansiosi di rivedere finalmente live la superstar. Il cantante di Born in the USA farà tappa anche a Roma, in due momenti diversi, per tre concerti che hanno sin da subito calamitato l’attenzione dei fan, pronti a cantare a squarciagola i più grandi successi della carriera di Bruce Springsteen. Il cantante originario di Long Branch è accompagnato dalla sua fedelissima E Street Band, gruppo di supporto di Springsteen che, a parte che negli anni Novanta, ha sempre seguito in tour il cantante. La scaletta dei concerti italiani della voce di Born to Run non è stata resa nota in via ufficiale, ma è possibile che anche per le esibizioni nel nostro paese venga confermata quella che è stata protagonista negli altri concerti europei. Al netto di alcuni possibili cambiamenti, dunque, questa dovrebbe essere la scaletta dei concerti di Bruce Springsteen:

No Surrender

Ghosts

Prove It All Night

Letter to You

The Promised Land

Out in the Street

Candy’s Room

Kitty’s Back

Nightshift

Human Touch

Mary’s Place

The E Street Shuffle

Pay Me My Money Down

Last Man Standing

Backstreets

Because the Night

She’s the One

Wrecking Ball

The Rising

Badlands

Thunder Road

Born in the USA

Born to Run

Glory Days

Bobby Jean

Dancing in the Dark

Tenth Avenue Freeze-Out

I’ll You in My Dreams

Bruce Springsteen concerto Italia 2023: le date

Sono tre, come anticipato, gli appuntamenti con i concerti di Bruce Springsteen in Italia. Si parte il 18 maggio, dalla splendida cornice di Ferrara, dove il cantante sarà in scena al Parco Urbano Giorgio Bassani. Si replica tre giorni dopo, con un concerto in una delle cornici più suggestive della musica italiana, ovvero il Circo Massimo di Roma. Dopo questi due concerti, Bruce Springsteen saluterà momentaneamente l’Italia, continuando nel suo tour europeo che lo vedrà protagonista in vari paesi, dal centro Europa fino alla Scandinavia, per arrivare poi al 25 luglio, quando il cantante statunitense tornerà in Italia per chiudere alla grande il suo tour europeo, con un attesissimo concerto all’autodromo di Monza. Com’era prevedibile, i biglietti per assistere ai tre concerti italiani del rocker sono andati immediatamente esauriti e i tre eventi risultano, quindi, sold out. L’apertura delle porte per tutti i concerti dovrebbe avvenire nel primo pomeriggio, con una serie di performance a intrattenere il pubblico durante il pre show dei concerti. Il concerto di Bruce Springsteen a Ferrara inizierà alle 19.30 e durerà circa tre ore: ci saranno anche due canzoni tradotte in italiano su appositi maxischermi così come i discorsi che farà il rocker sul palco. Questo tour europeo di Bruce Springsteen segue una fortunatissima tournée negli Stati Uniti, che ha segnato il grande ritorno in scena dell’artista dopo tutti i blocchi dovuti alla pandemia. Il pubblico oltreoceano è rimasto estasiato dalle performance di Spingsteen e ora tocca all’Europa, e all’Italia, tornare a cantare i più grandi successi della carriera di uno dei più grandi artisti che ci siano sul pianeta.