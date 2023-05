The Ferragnez 2 streaming dove vedere la serie

Dove vedere la seconda stagione in streaming di The Ferragnez, la serie tv che segue le vicende di Fedez e Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Fedez sono ufficialmente tornati con la seconda stagione di The Ferragnez, la serie, prodotta da Amazon, che segue da vicino le loro vicende. Dopo il grande successo della prima stagione, i due coniugi si mostrano nell’ultimo anno della loro vita e giovedì 18 maggio hanno fatto il proprio esordio i primi quattro episodi di questo secondo capitolo della serie. The Ferragnez 2 si può vedere tramite l’applicazione di Prime Video, per cui è necessario un abbonamento, basta anche quello al celebre servizio di Amazon Prime visto che i servizi della piattaforma sono inclusi, e l’app di Prime Video si può installare sia sui dispositivi mobili, come smartphone, tablet e pc, che sulle smart tv. Per ora, come anticipato, sono disponibili i primi quattro episodi di The Ferragnez 2, mentre le ultime 3 puntate verranno rilasciate tra una settimana, giovedì 25 maggio. Non finisce qui, però, perché poi dopo l’estate vedrà la luce, sempre sulla piattaforma di Prime Video, anche uno speciale dedicato all’esperienza di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo, di cui tanto si è parlato e su cui è altissima l’attenzione dei fan. Tutto quanto, come questi primi quattro episodi di The Ferragnez 2, saranno visibili sempre grazie alla piattaforma di Prime Video.

The Ferragnez 2 trama

I fedelissimi che hanno visto la prima stagione della serie conosceranno già la costruzione del racconto, che proprio sotto forma di documentario segue le vite di Chiara Ferragni e Fedez, presi tra impegni personali e lavorativi e sempre attenti a dare spazio alle loro dinamiche familiari. In The Ferragnez 2 assisteremo al racconto dell’ultimo anno di vita della coppia, ripercorrendo i momenti cruciali che il rapper e l’influencer hanno vissuto. Molta attenzione, inevitabilmente, sarà riservata alla delicata malattia che ha colpito Fedez, ovvero il tumore al pancreas, per cui vedremo tutto il percorso che i due hanno dovuto passare, dalla scoperta del male fino all’operazione e a tutto il percorso post-operatorio, che come sappiamo ha portato il rapper alla guarigione. Questo è uno dei temi affrontati dalla trama di The Ferragnez 2, ma poi ci saranno anche altri momenti importanti, come l’esperienza che i due hanno vissuto al MET Gala, i nuovi progetti lavorativi e ancora una volto ampio spazio verrà dato alla terapia di coppia e all’analisi della relazione sentimentale che unisce i due coniugi. Questo è un tema già analizzato a fondo nella prima stagione e verrà riproposto con forza anche in questa seconda, anche perché l’equilibrio di coppia dei Ferragnez è stato un caldissimo tema di discussione negli ultimi mesi. A tal proposito, con lo speciale dedicato alla settimana di Sanremo si scopriranno anche tutti i retroscena su ciò che è successo durante e dopo il Festival, quando Fedez è sparito per qualche tempo dai social e si è parlato moltissimo di una crisi coniugale, prontamente smentita. Per questo, però, occorre ancora aspettare qualche mese, intanto con The Ferragnez 2 siamo pronti a tornare nelle vite di Federico e Chiara e dei piccoli Leone e Vittoria.