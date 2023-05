Davide de Marinis moglie: un sogno nel cuore

Chi è la moglie di Davide de Marinis: dal doloroso divorzio al sogno di diventare padre del cantante di Troppo bella

Davide de Marinis è una meteora del mondo musicale italiano, con una sola grande hit all’attivo, Troppo bella, il cui successo non è mai stato doppiato nella sua carriera. Ciò non vuol dire che abbia detto addio al mondo dello spettacolo, anzi, divenendo anche un noto personaggio televisivo. Ha infatti preso parte a Tale e Quale Show. Fare i conti con una carriera di questo tipo, però, non è affatto facile e, come raccontato in passato, è rinato grazie all’amore della sua vita. La moglie di Davide de Marinis è Rosa Maria Damiano e al suo fianco ha saputo ritrovare la serenità perduta. I due non sono sposati, in realtà, ma è come se lo fossero. Alle spalle il cantante di Troppo bella ha un divorzio doloroso, che è coinciso con la fase più delicata della sua carriera. Il suo matrimonio si è celebrato nel 2007 ma col tempo lei gli ha confessato di non essere più felice al suo fianco. È stato un enorme dolore ma alla fine lui ha preso la decisione di lasciarla andare, libera da un rapporto che le stava stretto.

Il sole è tornato nella sua vita grazie a Rosa, comparsa dal nulla dopo aver ripreso a comporre musica, avendo trovato un nuovo manager che credeva realmente nelle sue potenzialità. La coppia si è conosciuta in maniera del tutto casuale. Lui era impegnato a condurre un programma in radio e di colpo ha visto passare una ragazza. Era però in diretta e non poteva uscire per poterle parlare, così ha chiesto a un suo amico di fargli un enorme favore. Di fatto è uscito e le è corso dietro, portandola da Davide de Marinis. Questo momento un po’ cinematografico ha dato il via a un’amicizia ma, trascorso un anno, i due hanno capito di amarsi e di dover stare insieme.

Davide de Marinis figli

Ad oggi Davide de Marinis e Rosa Maria Damiano non sono sposati. Vivono però fianco a fianco da anni ed è come se fossero marito e moglie. I fan però attendono che questa storia d’amore raggiunga l’apice con il matrimonio. Si chiuderebbe quasi un cerchio per il cantante di Troppo bella, considerando la cocente delusione delle sue prime nozze. In passato ha avuto modo di parlarne, spiegando quanto fosse innamorato. Proprio quel sentimento lo ha poi spinto a lasciare andare la sua allora compagna di vita, così da vederla felice, seppur magari tra le braccia di un altro uomo. Oggi non potrebbe essere più felice e più che al matrimonio pare stia pensando ad altro. Davide de Marinis non ha figli ma ha spiegato di sentire forte il desiderio di diventare padre. Vorrebbe costruire una famiglia con la sua Rosa e sogna di vederla come madre dei suoi bambini. Ad oggi il cantante ha 52 anni mentre la sua compagna ne ha 41. Si era detto pronto già nel 2019, sperando nella sorte. Chi sa che questo piccolo miracolo non possa ancora giungere.