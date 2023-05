Michele Maisano moglie e figli: compagna di business

I dettagli della vita privata di Michele Maisano: il grande amore con la moglie e il loro progetto insieme nel verde della Liguria

Quella di Michele Maisano è stata sicuramente una delle voci più celebri del panorama italiano negli anni Sessanta e Settanta. Nella vita dell’artista il grande amore è stato Cristina Bertone, moglie del cantante da quasi 30 anni. La donna non appartiene al mondo dello spettacolo, ma qualche volta è apparsa al fianco del suo marito, portando i fan all’interno della loro bella storia d’amore. Circa un anno fa, ad esempio, Cristina è stata ospite della quasi sua omonima di cognome, Serena Bortone, nella sua trasmissione Oggi è un altro giorno. Maisano e sua moglie hanno raccontato qualche dettaglio del loro amore, rivelando che la loro unione andava avanti da 27 anni, di cui 17 da sposati, quindi le loro nozze sono avvenute nel 2005. Ora che è passato un anno da quell’intervista, quindi, gli anni insieme di Michele Maisano e sua moglie sono 28, di cui 18 di matrimonio. La donna ha raccontato di apprezzare in maniera particolare l’onestà del compagno, apprezzando prima la persona che l’artista. Dal canto suo Michele non ha mancato di riconoscere l’importantissimo ruolo che ha avuto la moglie nella sua vita e nella sua carriera e la sua presenza riecheggia anche in alcune sue famose canzoni come Sarà perché ti amo. Per il resto, non è noto se i due coniugi abbiano avuto dei figli

Michele Maisano oggi

Il grande successo musicale di Michele Maisano si colloca, come detto, soprattutto negli anni Sessanta e Settanta, con la partecipazione a moltissime rassegne musicali e la pubblicazione di singoli di grandissimo successi. A partire dall’ultimo ventennio dello scorso secolo, l’artista originario di Vigevano ha cominciato ad apparire con meno frequenza sulle scene, anche se non ha smesso di portare avanti la sua carriera musicale, con le collaborazioni con altri artisti e il suo impegno in orchestra. A supporto della sua musica, però, negli ultimi anni Michele Maisano ha portato avanti anche un altro progetto, avvalendosi anche qui della collaborazione estremamente proficua della moglie. Oggi il cantante di Se mi vuoi lasciare possiede un Bed and Breakfast, che ha preso il nome proprio dal più grande successo della sua carriera artistica. Michele ha aperto la struttura a Carcare, un comune che si trova in Liguria, nella provincia di Savona, nella splendida Val Bormida, che costituisce una cornice naturalistica pazzesca per il B&B di Maisano. Come anticipato, l’artista ha deciso di omaggiare la sua carriera musicale anche in questa nuova avventura, chiamando la struttura Se mi vuoi lasciare. Come racconta Il Secolo XIX, il cantante ha raccontato che l’idea del B&B è nata a novembre 2016 ed è stata ispirata proprio da sua moglie Cristina. I due coniugi si sono stabiliti proprio all’interno della struttura, tenendo per loro il primo piano della villa e invece adibendo il secondo a B&B, che ovviamente risente tantissimo della passione per la musica del cantante. Ogni stanza contiene un riferimento alla musica e alla carriera di Maisano e in generale nella struttura si respira un clima ispirato all’arte che è stata la grande musa, insieme a sua moglie Cristina, della vita di Michele.