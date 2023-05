Disco Paradise testo nuova canzone Fedez Annalisa 

Il testo di Disco Paradise nuova hit estiva di Fedez realizzata in collaborazione con Annalisa e J-Ax: il riferimento è sorprendente

Nonostante l’estate a livello climatico non sembra proprio voler arrivare, a livello musicale sta entrando prepotentemente in scena, con la comparsa, di settimana in settimana, dei tormentoni pronti a risuonare all’impazzata per i prossimi mesi. Tra questi ci sarà sicuramente Disco Paradise, nuova fatica musicale di Fedez, che conferma lo schema dei due precedenti successi, Mille e La dolce vita, affiancandosi con un artista maschio e una voce femminile. Dopo Orietta Berti e Achille Lauro e dopo Mara Sattei e Tananai, stavolta è il turno di Annalisa, che sta dominando le classifiche con Mon Amour, e di J-Ax, in pieno revival degli Articolo 31 col suo tour con DJ Jad, presente anche in questo nuovo singolo. Disco Paradise, nemmeno a dirlo, è una canzone in grado di entrare immediatamente in testa, col solito sound estivo, che strizza l’occhio a delle sonorità anni Ottanta molto pronunciate, condensate anche in un chiaro riferimento alla mitica Girls Just Wanna Have Fun, le cui vibes risuonano per tutto il pezzo e che viene apertamente citata proprio all’interno del testo. Gli utenti sui social sono impazziti nel paragone tra i due brani, effettivamente c’è molto di Cindy Lauper in Disco Paradise, ma c’è molto in generale di quella musica anni Ottanta che rappresenta un punto altissimo per il pop, da cui Fedez, Annalisa e J-Ax hanno attinto a piene mani per giocarsi la loro hit estiva che, nemmeno a dirlo, sta già scalando le classifiche d’ascolto.

Disco Paradise testo

Tutti alla ricerca di un colpevole

Quest’anno hanno deciso che toccava a me

Andarmene, ad Hammamet

E passi i pomeriggi così così

Tu sfili sulla spiaggia come Gigi Hadid

Vuoi vincere, stra vincere

Se penso al mio futuro vado in panico

L’ansia fa su e giù tipo yo-yo

Come tutti gli italiano all’estero

L’anno prossimo non voterò

Alza il finestrino che stoniamo Battisti

Mi ritorni in mente

Uo oh oh oh oh

Le telefonate ore ad aspettare

Poi mi dà occupato perché chiami anche tu

Bolle di sapone sotto il tuo balcone

E mi piace tanto tanto quando mi annoio

E tu mi fai

La Disco Paradise

Stasera che mi fai

La Disco Paradise, Paradise

È disco Paradise super bad

Due Mai tai faccio la pole dance

E dopo in hotel l’Oktoberfest

Con il degrado come special guest

All’entrata non ci sono guardie

Puoi entrare pure senza scarpe

In privato come un volo charter

In ciabatte fai sto red carpet

Se penso al mio futuro vado in panico

L’ansia fa su e giù tipo yo-yo

Come tutti gli italiani all’estero

L’anno prossimo non voterò

Alza il finestrino che stoniamo Battisti

Mi ritorni in mente

Uo oh oh oh oh

Le telefonate, ore ad aspettare

Poi mi dà occupato perché chiami anche tu

Bolle di sapone sotto il tuo balcone

E mi piace tanto tanto quando mi annoio

E tu mi fai

La Disco Paradise

Stasera che mi fai

La Disco Paradise, Paradise

Il miliardario c’ha la barca ma anche quattro bypass

Qui trovi solo il mio gelato “Girls just want to have fun”

Non ho cultura

La mia gente non sa chi è Neruda ah

Però sapore di sale

Uo oh oh oh oh

Le telefonate, ore ad aspettare

Poi mi dà occupato perché chiami anche tu

Bolle di sapone sotto il tuo balcone

E mi piace tanto tanto quando mi annoio

E tu mi fai

La Disco Paradise

Stasera che mi fai

La Disco Paradise, Paradise