Sorelle al Limite Tammy e Amy oggi: il matrimonio virale

Come stanno Tammy e Amy oggi: una delle Sorelle al Limite si è sposata: il matrimonio virale con Cale Willingham e come procede la dieta

Gli appassionati di Sorelle al Limite, spin-off dell’amatissimo Vite al Limite, ricorderanno sicuramente le sorelle Tammy e Amy Slaton, protagoniste dello show. Qualche mese fa si è tornati a parlare della prima, in occasione del suo matrimonio con Caleb Willingham, la cui messa in scena è diventata immediatamente virale, scatenando moltissimi commenti degli spettatori. I fan dello show hanno potuto seguire da vicino tutte le tappe del matrimonio, emozionandosi insieme a Tammy nel vivere questo giorno bellissimo, ma trovando anche molto da ridire su ciò che hanno visto, scatenando un dibattito diventato immediatamente virale intorno al matrimonio. La protagonista di Sorelle al Limite e la sua dolce metà si sono incontrati nel centro di riabilitazione e per Tammy questa storia d’amore è stata importantissima. La donna, infatti, in passato aveva avuto una relazione tossica, che ha influito su tutte le sue problematiche, ma l’incontrò con Caleb le ha cambiato completamente la vita, spingendola a credere nuovamente nell’amore e facendola anche impegnare nel percorso medico per perdere peso. Nel giorno del matrimonio, avvenuto lo scorso novembre al Windsor Lane Rehabilitation Center a Gibsonburg, in Ohio, Tammy Slaton ha avuto al suo fianco tutta la sua famiglia, compresa sua sorella Amy, anche se, non tutto è andato secondo i piani a causa del comportamento non appropriato di alcuni familiari durante la cerimonia. Il matrimonio di Tammy Slaton ha infatti conquistato l’attenzione di molti fan del programma, che su Reddit hanno commentato ciò che hanno visto, trovando alcune parti dell’episodio che ha mostrato il matrimonio troppo imbarazzanti e imputando ad Amy, damigella di Tammy, la colpa di aver rubato la scena a sua sorella. Il mirino è finito anche sulla sorella maggiore delle due protagoniste dello show, Amanda, che secondo molti ha avuto un atteggiamento fastidioso durante la cerimonia. Nonostante tutto ciò, Tammy è rimasta comunque molto felice del suo matrimonio e sicuramente ha voluto celebrare al meglio l’inizio della sua nuova vita con Caleb.

Sorelle al Limite Amy Slaton come sta

Tammy Slaton ha, dunque, cominciato la sua nuova vita con Caleb e continua nel suo percorso verso la perdita di peso e il ripristino di una vita regolare, ma che ne è invece di Amy? Stando alle informazioni che arrivano dai media oltreoceano, anche Amy ha proseguito nella sua cura, continuando a perdere peso e intanto occupando della sua famiglia. Nel luglio 2022, Amy e suo marito Michael hanno avuto il loro secondo figlio, Glenn, che la donna ha mostrato orgogliosamente su Instagram. Stando a quanto si può vedere dai social, la sorella di Tammy Slaton si dedica anima e corpo alla sua famiglia e sta decisamente meglio, segno che il percorso nella perdita di peso sta andando bene. Dagli ultimi dati ufficiali visti nel programma, la donna è arrivata a pesare poco più di 100 chili, compiendo dunque importanti passi in avanti. Anche Amy, dunque, come sua sorella Tammy oggi sta decisamente meglio e le due sono ormai dei personaggi pubblici amatissimi e supportati da tanti fan.